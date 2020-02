Babiš se nezúčastnil jednání vlády, když rozhodla o žalobě na EK

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se nezúčastnil jednání vlády, na kterém se rozhodlo, že Česká republika zažaluje Evropskou komisi u Soudního dvora EU kvůli pozastavení dotací pro holding Agrofert. Řekl to dnes novinářům při návštěvě Zlínského kraje. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bylo hlasování vlády jednomyslné, kabinet se řídil doporučením právníků. Podání žaloby kritizovala opozice. Babiš v roce 2017 převedl Agrofert do svěřenských fondů, podle loňské auditní zprávy EK na něj ale má stále vliv.

"Já jsem se toho jednání vlády nezúčastnil. Je to záležitost právníků našeho státu," řekl Babiš o podání žaloby. Stejně reagoval i na dotaz, proč vláda o svém rozhodnutí neinformovala na tiskové konferenci.

Podle Deníku N kabinet o žalobě rozhodl v pondělí na návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Ačkoli Evropská komise později proplacení peněz schválila, podle resortu jde o princip.

Petříček České televizi a ČTK řekl, že hlasování vlády bylo jednomyslné. "Je to na základě doporučení právníků, kteří nás zastupují právě u Soudního dvora EU. Je to krok, který právě my ještě můžeme učinit, než bude konečný audit hotov," uvedl Petříček. Krok označil Petříček za procedurální záležitost. "My jsme reagovali na základě možnosti použití konkrétních opravných prostředků," řekl.

Platby byly pozastaveny kvůli možnému Babišovu střetu zájmů. Šlo o platby týkající se Programu rozvoje venkova za poslední čtvrtletí roku 2018 a první loňské čtvrtletí ve výši téměř 247.000 eur (6,3 milionu Kč). Lhůta pro podání žaloby uplyne příští pondělí 10. února.

Podání žaloby kritizovala opozice. Podle opozičních politiků vláda neřeší problémy Česka, ale zájmy premiéra a Agrofertu.

Podání žaloby kritizovala opozice. Podle opozičních politiků vláda neřeší problémy Česka, ale zájmy premiéra a Agrofertu.

Fiala řekl, že kabinet neřeší problémy Česka, například urychlení výstavby či snížení byrokracie. "Místo toho řeší osobní problémy předsedy vlády a zisky jeho soukromých firem. Evropská politika vlády se zúžila na boj s komisí o Babišovy dotace. O zájmy ČR nejde," sdělil ČTK Fiala. Občané jsou podle něj rukojmími Babišova střetu zájmu a změnit to mohou jen volby.

Fiala řekl, že kabinet neřeší problémy Česka, například urychlení výstavby či snížení byrokracie. "Místo toho řeší osobní problémy předsedy vlády a zisky jeho soukromých firem. Evropská politika vlády se zúžila na boj s komisí o Babišovy dotace. O zájmy ČR nejde," sdělil ČTK Fiala. Občané jsou podle něj rukojmími Babišova střetu zájmu a změnit to mohou jen volby.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše kabinet plán schválil v tichosti, protože si je vědom, jak nesmyslný je. "Čím později Andrej Babiš vyřeší svůj střet zájmů, tím větší bude škoda na veřejných prostředcích," uvedl.

Chystané podání žaloby podle Bartoše dokládá, že vláda hájí zájmy Agrofertu, ne české. "V EK pracují špičkoví experti a porušování českých a evropských předpisů doložily nejrůznější analýzy. Není to tedy záležitost dvou právních názorů, ale naopak se jedná o výklad zcela jednoznačný," sdělil Bartoš ČTK. Komise byla povinna proplácení zastavit, dodal.

Adamová ČTK napsala, že rozhodnutí vlády jasně potvrzuje, že se Babiš od své firmy "neodstřihl", jak tvrdí. Toman také podle ní nesedí ve vládě za ČSSD, ale za Agrofert. "Otázkou je, zda ještě ČSSD ve vládě vůbec je, má nějaké slovo, nebo už se všichni její zástupci ve vládě stali obhájci soukromého byznysu premiéra," dodala. Sněmovna by se podle Adamové měla příští týden od postupu vlády distancovat. "Zájmy Agrofertu nelze zaměňovat za zájmy ČR," řekla.

Předseda STAN Vít Rakušan označil krok kabinetu za "naprostou nehoráznost". "Kdyby pan premiér chtěl, není nic jednoduššího než to zastavit. Zjevně nechce. Střet zájmů jako když vyšiješ," uvedl. Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka na twitteru napsal, že rozhodnutí nechápe. Za logičtější by považoval nechat EK dokončit šetření a reagovat případně až poté.

SPD programově nesouhlasí, aby rozhodování orgánů EU bylo nadřazeno českým organům, sdělil ČTK předseda hnutí Tomio Okamura. Očekává, že vláda zažaluje EK v jiných záležitostech. "V otázce vynucování inkluze, ve věci migrační politiky, potravin dvojí kvality, držení zbraní a v dalších případech otevřeného diktátu poručování práv českého státu a občanů. A nejenom v případě Agrofertu, který se přímo týká osobního zájmu premiéra," uvedl.