Babiš se nemusí omlouvat Kalouskovi za výroky ze Sněmovny, potvrdil soud

Praha - Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) se nemusí omlouvat exposlanci Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výroky, že rozkrádal ministerstvo obrany a "zabil lidi cez padáky". Pravomocně to dnes potvrdil středočeský krajský soud, který zamítl Kalouskovo odvolání. Výroky, které zazněly ve Sněmovně, nebyly podle soudního senátu vůbec způsobilé zasáhnout do Kalouskových osobnostních práv.

Babiš sporné výroky pronesl v roce 2018 na schůzi Sněmovny před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD. Svému politickému rivalovi navíc tykal a označil ho za "ožralu" a "zloděje zlodějského". Poslanec předtím Babiše kritizoval za to, že při vysvětlování kauzy Čapí hnízdo křivě přísahal na zdraví svých dětí. Vyhrocenou diskusi přenášela televize.

Odvolací senát Hany Lojkáskové se shodl s okresním soudem na tom, že žaloba správně měla směřovat na stát, nikoliv na Babiše, protože politik výroky pronesl jako předseda vlády, ne jako soukromá osoba. Ani tak by ale Kalousek s požadavkem na omluvu podle soudu neuspěl. "Šlo o připomenutí kauz, o kterých se veřejně mluví už čtvrt století," poznamenala soudkyně. Připomněla také, že Kalousek s Babišem spolu podobným stylem hovoří naprosto běžně. "Nejde o žádné vybočení ze způsobu, jakým spolu komunikují," podotkla.

"Nelze pominout ani to, že pan žalobce (Kalousek) pana žalovaného (Babiše) naprosto cíleně k emotivní reakci vyprovokoval. Nejprve ho vyzval, aby šel mezi demonstranty před Sněmovnu. Poté zaútočil na jeho mužství, rodinu a děti, což každý muž bere úkorně," řekla soudkyně. Situaci zjednodušeně přirovnala k tomu, "když někdo někomu dá pár facek, ten mu to vrátí a původní útočník toho druhého zažaluje".

Ani jeden z aktérů sporu k soudnímu jednání nedorazil. Kalouskův právník Stanislav Balík řekl po vyhlášení rozsudku novinářům, že podá dovolání. Zmínil také možnost ústavní stížnosti. "Pokud toto nebyl exces a bylo to běžné prohlášení předsedy vlády, je to negativní rozhodnutí pro politickou kulturu," zdůraznil. V obsáhlé řeči u soudu předtím neúspěšně navrhoval jako důkaz celý stenografický záznam ze sněmovní schůze, při níž žádala o důvěru nová vláda Babišova nástupce Petra Fialy (ODS). "Žádný z ministrů Fialovy vlády netykal poslancům ani nepřednesl na jejich adresu nic, co by se dalo považovat za urážlivé," řekl.

Babišův právník Jiří Urbánek rozhodnutí přivítal, výroky jeho klienta podle něj měly reálný základ. "Žalovaný (Babiš) v určité zkratce poukázal na veřejně známé kauzy žalobce (Kalouska), které jsou opakovaně zmiňovány nejen poslanci v Poslanecké sněmovně, ale i ze stran médií a veřejnosti," uvedl.

Babiš svými slovy narážel na Kalouskovo působení ve funkci náměstka ministra obrany a na několik kontroverzních zakázek z té doby, mezi nimiž byl i nákup padáků VTP-100. V roce 1997 zahynul při seskoku s tímto padákem voják a armáda již poté toto vybavení nevyužívala.

Okresní soud Praha-západ původně rozhodl opačně tak, že Babiš nese osobní odpovědnost a že se má Kalouskovi omluvit jak písemně, tak ústně na schůzi Sněmovny. Babiš ale následně uspěl s odvoláním a krajský soud věc vrátil zpět. Okresní soud poté žalobu zamítl, a to mimo jiné s argumentem, že prostředí Parlamentu zaručuje maximální míru svobody projevu.