Babiš se nemusí omlouvat agentuře, kterou označil za lobbisty

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se nemusí omlouvat PR agentuře Bison & Rose za to, že ji v minulosti označil za lobbistickou v souvislosti s jejími vazbami na ČSSD. Dnes to pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl odvolání firmy. Soudci uvedli, že Babišovy výroky měly reálný základ.

Babiš v minulosti prohlásil, že tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) ovlivňují přes lobbistickou agenturu Bison & Rose oligarchové. O firmě hovořil také jako o manipulátorech či provokatérech a tvrdil, že pracuje pro sociální demokracii.

Odvolací senát se ztotožnil s argumenty Babišova právníka Jiřího Urbánka i s dřívějšími závěry středočeského krajského soudu. "Soud vzal správně v úvahu to, že sporné výroky jsou součástí diskuse o věcech veřejných," řekl předseda senátu Jiří Čurda.

V soudní při se podle něj prokázalo jak propojení Bison & Rose s lobbistickou agenturou, tak i vazby firmy na někdejší vrcholné představitele ČSSD. Vzhledem k těmto vazbám se i Bison & Rose stala předmětem veřejného zájmu a musela snášet vyšší míru kritiky, dodal soudce.

Agentura trvala na tom, že ji Babišovo jednání závažně poškodilo. Uvedla, že o ní šířil stále další nepravdivá tvrzení, bezdůvodně ji tím vtahoval do politické debaty a přesvědčil veřejnost i masová média, že Bison & Rose jsou lobbisti. V žalobě žádala vedle uveřejnění omluvy v několika médiích také to, aby se Babiš do budoucna obdobných prohlášení zdržel.

Krajský soud zamítl žalobu v prosinci 2018, kdy mimo jiné poukázal na to, že vnímání pojmu lobbing se proměnilo z původně nelichotivého a hanlivého významu na akceptovatelnou nálepku. Další použité výrazy jako provokatér či manipulátor označil soud za hodnotící úsudky, na něž měl Babiš právo v rámci svobody projevu a kterými nevybočil z mezí přípustnosti.

Bison & Rose svou spolupráci s jakoukoliv politickou stranou či aktivním politikem vylučuje. Dříve ji spoluvlastnil Miloš Růžička, který se stal poradcem tehdejšího sociálnědemokratického ministra vnitra Milana Chovance.

Agentura s Babišem vedla i další soudní spory. V jednom se domáhala omluvy za to, že ji politik v roce 2015 spojil s výrobou fotomontáže Chovance a nahé dívky. Chovanec tehdy naopak naznačil, že za kompromitujícím útokem mohlo stát hnutí ANO. Podle mluvčího agentury se tato pře nakonec vyřešila mimosoudní dohodou.

Spor kvůli ochraně dobré pověsti vede s Babišem kvůli jeho výrokům i nevládní organizace Transparency International. Premiér ji opakovaně označil za zkorumpovanou. Středočeský krajský soud žalobu minulý měsíc nepravomocně zamítl, Babišova vyjádření podle něj významně nezasáhla do práv organizace.