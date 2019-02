Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes po jednání vlády odmítl vyjádřit k tomu, zda se odvolal proti rozhodnutí černošického úřadu v kauze střetu zájmů. Řekl jen, že záležitost řeší jeho právníci. Městský úřad v Černošicích u Prahy vydal rozhodnutí před týdnem. Radnice o tom informovala, aniž uvedla výsledek řízení. Z Babišova tehdejšího vyjádření bylo zřejmé, že rozhodnutí bylo v jeho neprospěch, uvedl, že se odvolá. Úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Lhůta pro odvolání vyprší 5. února.

Babiš čelí podezření, že stále ovládá média spadající pod holding Agrofert. Premiér se hájí tím, že holding vložil do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím dostál povinnostem vyplývajícím ze zákona o střetu zájmů. Černošická radnice je úřadem s rozšířenou působností pro Průhonice, v nichž premiér žije.

"Rozhodně s tím nesouhlasím. Je to zpolitizované. Určitě se odvolám, a když to bude nutné, budu se i soudit u správního soudu," napsal minulý týden Babiš ČTK v SMS zprávě. "Nechápu, jak úředníci, kteří řeší dopravní přestupky, můžou rozhodovat o tak složitém právním problému. Nemají pravdu. Podle právních analýz je všechno podle zákona. A ještě abych uklidnil novináře, stanovisko úřadu se týká jen médií, ničeho jiného," dodal.

Pokud by se Babiš do 5. února neodvolal, stal by se verdikt 6. února pravomocným a úřad by o něm mohl informovat. Jestliže se premiér skutečně odvolá, předá černošický úřad spis odvolacímu orgánu, kterým je středočeský krajský úřad. Ten může rozhodnutí zrušit, potvrdit nebo vrátit do Černošic k dalšímu projednání.

Na rozdíl od soudního řízení je správní řízení neveřejné. U řízení, které se týká veřejné činnosti veřejného funkcionáře, lze vzhledem k současným zákonným úpravám zveřejnit informaci o rozhodnutí, ale kvůli ochraně osobních údajů podle speciálního zákona až po nabytí právní moci.