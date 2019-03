Lány (Kladensko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) pozvat šéfa antimonopolního úřadu Petra Rafaje na schůzku kvůli tendru na mýtný systém. Lídři koaličních stran budou chtít od předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže chtít slyšet vysvětlení někdejšího postupu při zadání zakázky firmě Kapsch. Babiš to dnes řekl novinářům po své večerní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech.

"Chci pozvat pana Rafaje společně s panem Hamáčkem, abychom zjistili jeho názor, nebo vysvětlení. Jakmile se s panem Hamáčkem domluvíme, tak určitě pozvu pana Rafaje na schůzku na úřad vlády," řekl Babiš.

Policie 7. března zasahovala na antimonopolním úřadu a také v sídle firmy Kapsch, která v Česku mýtný systém provozuje. Nikoho neobvinila. Server Novinky.cz napsal, že vyšetřovatelé podezírají Rafaje a šéfa Kapsche Karla Feixe z korupce. S oběma se kvůli mýtu scházel místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek. Podle deníku Právo Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje kromě mýtného tendru dalších nejméně 20 veřejných zakázek, u kterých má podezření z manipulace při rozhodování antimonopolního úřadu. Nevládní protikorupční organizace Transparency International (TI) dnes otevřeným dopisem vyzvala vládu, aby iniciovala Rafajovo odvolání.

Sněmovna by o podezřeních kolem mýtného tendru měla jednat ve středu. Faltýnek jí před dvěma týdny svou roli objasňoval, podle části opozice i vládní ČSSD ale jen popisoval dřívější události a nic nevysvětlil. Podle Babiše "svou činnost vysvětlit musí".

Podle prezidenta Zemana je potřeba, aby policie případ vyšetřila a byl znám další postup. "Zatím není nikdo obviněn, není nikdo stíhán. Pan prezident preferuje, že počká, jak se kauza vyvine," dodal Babiš.

Podle něj hlavními tématy při dnešní večeři s hlavou státu byla zahraniční politika a příprava rozpočtu na příští rok. Premiér míní, že tento týden bude pro další osud Británie klíčový. "Podle vývoje se nedá vyloučit druhé referendum. Uvidíme, jak to celé dopadne," dodal předseda vlády. Petici proti odchodu země z unie podepsalo několik milionů britských obyvatel. Babiš zmínil i unijní klimatickou strategii a limity na emise. Ty by mohly být pro český automobilový průmysl "až příliš ambiciózní", míní šéf kabinetu.

Prezidenta informoval také o přípravě státního rozpočtu na rok 2020. Podle Babiše je důležité, aby se kvůli zpomalení ekonomiky v Česku nevytvářela atmosféra, že má země nějaký problém. "To, že se neočekávají tak gigantické příjmy jako v minulosti, neznamená, že by tu bylo nějaké ohrožení," uvedl premiér. Podotkl, že se do ekonomiky dostaly miliardy třeba z vyšších důchodů a platů ve veřejném sektoru.

Vláda chce mít první verzi rozpočtu do konce května. Do konce září musí pak návrh zákona o podobě státní pokladny na příští rok dostat Sněmovna.