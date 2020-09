Babiš: Samoplátců je v testech na covid-19 asi 40 procent

Praha - Samoplátců je mezi lidmi testovanými na covid-19 podle premiéra Andreje Babiše (ANO) asi 40 procent. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) vyzval občany, aby se nechodili testovat zbytečně. Členové vlády to řekli na dnešní tiskové konferenci k preventivní akci Stan proti melanomu. Zejména v Praze jsou testovací místa velmi vytížená. Zatím nejvíc bylo za den provedeno zhruba 18.500 testů, do poloviny října by mohla být kapacita až dvojnásobná.

"Šedesát procent lidí je indikovaných hygienou," uvedl Babiš. V médiích a na sociálních sítích se objevují případy, kdy lidé byli v kontaktu s pozitivně testovaným, ale hygienici ho nevyhodnotili jako dost rizikový, a lidi na test neposlali. Takoví lidé se pak většinou nechávají testovat sami a test si platí. Další případy samoplátců jsou i lidé, kteří nechtějí čekat několik dní na telefonát z hygieny, když vědí, že se s nakaženým setkali.

"Aktuálně máme v Praze 18 testovacích míst, jsou poměrně výrazně vytížená," uvedl ministr. Žádá proto, aby lidé zvažovali, jestli je nutné se testovat "jen pro jistotu". "Měli by mít jasné důvody. Ale nemůžeme nikomu bránit, aby se otestovat nechal. Budeme se snažit kapacity dál navyšovat," řekl Vojtěch. Posílit je podle něj možné například odběrové místo ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a zapojit by se mohla také Nemocnice Na Františku v Praze 1.

Nákaza se nyní v ČR zjišťuje výtěrem z nosohltanu, které vyžadují pracné laboratorní zpracování. Výsledek by lidé měli mít většinou do 48 hodin. Jejich cena byla stanovena na maximálně 1674 korun za test a 82 korun za odběr. Některá centra účtují samoplátcům víc, například za přednostní výsledek. V říjnu by měly být k dispozici i testy ze slin, kde by vyhodnocení mělo trvat asi 45 minut.

Počty nových případů covidu-19 v ČR rostou téměř nejrychleji z Evropské unie. V sobotu přibylo v ČR rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. Ve volných dnech přitom laboratoře zpravidla testují méně. V neděli bylo pozitivně testováno téměř 800 lidí.

V Česku je nyní 14.438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 je hospitalizováno 288 lidí, z toho je 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.