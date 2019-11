Babiš s Maláčovou nesouhlasí s úhradou za vystavení e-neschopenky

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes shodl s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD), že by nebylo vhodné zavést stokorunovou úhradu pro lékaře za vystavení e-neschopenky. Babiš to dnes řekl před začátkem konference Zdravotnictví 2020 v Praze. Úhrada by podle něj mohla vytvářet motivaci pro lékaře, aby vystavovali větší množství elektronických neschopenek, uvedl Babiš.

Premiér řekl, že o záležitosti mluvil s Maláčovou dnes ráno. "Řešili jsme, že lékaři chtějí za vystavení e-neschopenky 100 korun. Souhlasím s paní ministryní, která to odmítá," uvedl. Odmítl, že by elektronickou neschopenku na rozdíl od běžné nemohly administrovat sestry. "Pokud bychom dávali lékařům 100 korun za e-neschopenku, tak tam může být motivace, abychom měli strašně moc e-neschopných," konstatoval Babiš.

Úhradu za vydání e-neschopenky podpořil v říjnu poslanecký výbor pro zdravotnictví. Ministerstva práce i zdravotnictví ale úkon platit odmítají, podle obou ministrů je to povinnost toho druhého. Elektronické neschopenky se budou používat od ledna příštího roku.

Elektronické neschopenky měly původně fungovat od letošního ledna. První Babišova vláda ale chtěla projekt zrušit a připravit nový od roku 2021. Po nástupu Maláčové se práce na e-neschopence obnovily, spuštění se ale odložilo na leden 2020.