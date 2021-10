Babiš: S aktivací článku 66 bych počkal, role Zemana nastane v prosinci

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) by s aktivací článku 66 ústavy počkal. Prezident Miloš Zeman je podle něj zatím v nemocnici krátce a jeho role z hlediska povolební situace nastane až v prosinci. Babiš to dnes řekl České televizi. Při aktivaci článku 66 by si se souhlasem obou komor Parlamentu rozdělili část pravomocí hlavy státu předsedové vlády a Sněmovny.

Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) napsala Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN), že Zeman nyní ze zdravotních důvodů není schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Dlouhodobá prognóza jeho zdravotního stavu je krajně nejistá. Hlava státu je v nemocnici od 10. října. Vedení horní komory se dnes sejde se šéfy stran zastoupených v nově zvolené Sněmovně, aby probrali postup při dočasném převodu pravomocí prezidenta po dobu Zemanovy indispozice.

Podle Babiše je potřeba, aby Zeman dostal čas se léčit. "Je tam (v nemocnici) jenom devět dní. Jeho role v této chvíli není žádná, protože i svolání Sněmovny by nastalo bez toho, že by to udělal a že to podepsal," řekl Babiš. "Jeho role nastane až někdy v prosinci, kdy se ustanoví Sněmovna, vláda podá demisi a potom je tady prostor řešit jeho zdravotní stav," dodal premiér.

Článek 66 ústavy řeší situaci, kdy se země ocitne bez prezidenta, případně prezident není schopen vykonávat úřad a usnesou se na tom obě komory Parlamentu. Část pravomocí hlavy státu si rozdělí premiér a předseda Sněmovny. Současné Sněmovně včetně jejího předsedy Radka Vondráčka (ANO) vyprší funkční období ve čtvrtek. Vondráček v pondělí řekl, že o převodu pravomocí by měla rozhodnout případně až nová Sněmovna, která se poprvé sejde 8. listopadu.

Babiš se vrátil ke své schůzce se Zemanem 10. října v Lánech. Na prezidentovi podle něj bylo vidět, že je "strašně unavený". "A hlavně měl problémy se stravou, málo jedl, byl dehydratovaný," uvedl. Premiér připomněl, že Zemana navštívil při jeho předešlé hospitalizaci 16. září. Tehdy podle něj byl v dobrém stavu a očekával, že i při současné hospitalizaci se jeho situace zlepší.

Předseda vlády dnes také vyzval vedoucího prezidentovy kanceláře Vratislava Mynáře k rezignaci. Pokud tak neučiní, po případné aktivaci článku 66 by Babiš případné personální změny provedl sám, řekl serveru iDNES.cz. "Myslím, že když by pan kancléř rezignoval, a měl by, tak tu situaci uklidní," řekl Babiš ČT.

Kritizoval také Vondráčka za jeho čtvrteční návštěvu Zemana v nemocnici. Nebude tak asi kandidátem hnutí ANO do vedení příští Sněmovny.