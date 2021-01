Babiš rozvolňovat nechce, uvažuje o povinných respirátorech

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nechce rozvolňovat epidemická opatření, po souhlasu Sněmovny s prodloužením nouzového stavu prodlouží nyní platná. Babiš ČTK řekl, že rozvolnění nenapovídají čísla nově nakažených a hospitalizovaných. Sněmovna bude na žádost vlády o prodloužení nouzového stavu do 21. února jednat ve čtvrtek. Babiš také zvažuje možnost, zda po vzoru Německa a Rakouska nezavést v hromadné dopravě a obchodech povinnost nosit chirurgické roušky a respirátory.

Problémem je podle premiéra fungování lyžařských středisek, o jejichž otevření za podmínek daných jednotlivými hygienickými stanicemi dnes Babiš hovořil s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. Na rozdíl od něj si nemyslí, že by to bylo možné. Poznamenal, že vláda usilovala v uplynulých měsících o to, aby hygienické stanice postupovaly společně. Věc podle premiéra musí posoudit ministr zdratovnictví Jan Blatný (za ANO).

V souvislosti se šířením takzvané britské mutace koronaviru Německo a Rakousko zavádějí povinnost nošení respirátorů či chirurgických roušek ve veřejné dopravě a obchodech. Česko jich má podle Babiše v zásobě a u výrobců dost, otázkou je jejich cena a hrozba, že s vyšší poptávkou jejich cena poroste. Omezení ceny ze strany státu by podle něj mohlo znamenat, že výrobci je raději vyvezou.

Takzvanou britskou mutaci nového typu koronaviru zaznamenali v polovině prosince v Anglii. Nakažlivější varianta nákazy se dosud prokázala například v Německu, na Slovensku a v Maďarsku, podezření na výskyt mutace ohlásilo Rakousko. V Česku ji laboratoře potvrdily v pondělí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) po pondělním jednání vlády řekl, že mutace není nebezpečnější, ale šíří se zhruba o 40 procent rychleji. To, co při epidemii nastane za deset dnů, může v případě britské mutace nastat už za šest, doplnil. Kvůli rychlejšímu šíření patrně mutace mezi variantami viru převládne.