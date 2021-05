Babiš: Restaurace by se mohly otevřít 14. června, projedná to vláda

Praha - Restaurace by se mohly otevřít 14. června. Je to součástí dlouhodobé strategie, kterou na návrh hlavní hygieničky Pavly Svrčinové v pondělí projedná vládní rada pro zdravotní rizika a posléze by se tím mohla zabývat i vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes uvedl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Návrh dále například předpokládá, že po návratu z dovolených by se měli lidé nechat otestovat na koronavirus. Zopakoval také, že od 1. června by se pravděpodobně mohlo otevřít očkování i pro věkovou skupinu lidí starších 16 let.

"Jde opět o další datum vytažené z klobouku bez jakéhokoliv zdůvodnění," řekl ČTK k termínu možného otevření restaurací předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Pokud by vláda dodržovala své vlastní plány, otevíraly by se podle něj restaurace minimálně o týden dřív. "Místo toho pořad vidíme jen náhodně vybíraná data bez ohledu na epidemiologickou situaci, postup očkování a rozsáhlé testování," uvedl.

Od konce května by navrhovaný plán povolil otevření amatérských sportovních soutěží, venku by mohlo sportovat 150 lidí a uvnitř 75, uvedl předseda vlády. Bez omezení by mohly být otevřené zoologické a botanické zahrady. S testováním by bylo možné jezdit na školy v přírodě.

Od 14. června by se pak podle Babiše mohly za jasných pravidel otevřít restaurace nebo šatny fitness center. Nyní lidé mohou navštěvovat jen restaurační zahrádky. Na koncerty a divadla by mohlo venku přijít 2000 diváků, uvnitř pak 1000 lidí. Od začátku července by se počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení zvýšil na 5000 lidí venku a 2000 uvnitř. Možné by také byly dětské letní tábory bez omezení kapacity, nutné bude testování.

Premiér označil za důležité, aby stát lépe než loni vyřešil návrat lidí z dovolených. Při návratu z cest tak podle něj bude nutný test na koronavirus. "I při návratu z dovolené budeme muset se nechat testovat. Musíme ochránit naši zemi od nějakých mutací, které by mohly přijít ze zahraničí," uvedl. V návrhu dlouhodobého plánu je také dobrovolné testování ve firmách, dodal.

Babiš připomněl, že od dnešní půlnoci se na očkování mohou hlásit lidé z věkové kategorie od 35 do 39 let, lidé starší 30 let se pak budou moct k očkování hlásit od půlnoci z úterý na středu. Zopakoval také, že od 1. června by se pravděpodobně mohla pro očkování otevřít věková skupina 16 až 29 let. "Doufejme, že to tak vyjde," řekl.

Řekl také, že k dnešku bylo aplikováno více než 4,6 milionu vakcín. Premiér věří, že koncem června by mohlo mít očkování ukončeno 5,5 milionu lidí.

Babiš ve videu odmítl zkrácení prázdnin a prodloužení školního roku, není to podle něj dobrý nápad. Podpořil naopak plán ministra školství Roberta Plagy (za ANO) na uvolnění dalších peněz na doučovací kempy. Mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová tento týden ČTK řekla, že ministerstvo obdrželo víc než 400 žádostí o dotace na pořádání letních doučovacích kempů ve výši 270 milionů korun. O rozdělení peněz ale zatím nerozhodlo.

K dispozici má jen 100 milionů korun, což podle Babiše stačí na kempy pro 34.000 dětí. Společně s Plagou chce proto jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), aby uvolnila dalších 170 milionů korun. Kempy by pak mohly nabídnout místo pro asi 100.000 dětí, dodal premiér.