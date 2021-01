Babiš: Registrační systém k očkování se od února otevírat nebude

Praha - Registrační systém k očkování proti covidu-19 se od února pro lidi pod 80 let či chronicky nemocné pacienty nespustí, jak se původně plánovalo. Otevře se, až bude dost vakcín a podle zájmu osmdesátníků a starších o očkování. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v Ústřední vojenské nemocnici, kde dostal druhou dávku vakcíny. Podle předsedy vlády nyní nemocnice budou ještě řešit, jak zajistí očkování pacientů, kteří do nich docházejí.

V Česku podle údajů statistického úřadu žije kolem 440.000 lidí nad 80 let. Od 15. ledna se mohou registrovat v internetovém očkovacím systému. Podle Babiše se jich zapsalo zatím asi 183.000 a z nich zhruba 100.000 čeká na přidělení termínu. Pro ostatní se měl systém otevřít původně 1. února.

"My určitě nebudeme otevírat nějaké nové registrace, myslím kategorie občanů, protože zkrátka tuto kategorii (nad 80 let) budeme očkovat dlouho," uvedl Babiš. Dodal, že starší seniory, kteří se nezaregistrují, bude nejspíš potřeba kontaktovat.

Česko dostalo zatím kolem 250.000 dávek. Podle premiéra je naočkovaných přes 192.000 lidí. Zhruba čtvrtina dávek tak zatím není spotřebovaná. "Není problém ve schopnosti očkovat, ale problém je naorganizovat to správně. To je odpovědnost jednotlivých očkovacích míst a center, aby si to nějak naorganizovaly, aby to vyšlo na druhou dávku," uvedl Babiš.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek oznámil, že ČR dostane v příštích třech týdnech od firmy Pfizer/BioNTech vakcíny méně. Plat vakcíny a lahviček by mělo dorazit o pětinu méně. Původně plánovaný počet dávek očkovací látky by se měl dorovnat do poloviny února, pak by se měl zvýšit. Při používání šesti dávek místo původních pěti by se ale měl zachovat plánovaný počet naočkovaných, uvedl Blatný. Od dubna by pak měly být podle něj zásilky vyšší, než se původně plánovalo. Firma Pfizer/BioNTech v polovině ledna dočasně dodávky v celé EU omezila kvůli navýšení výrobních kapacit.