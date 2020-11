Babiš: Prvňáci a druháci by se mohli vrátit do škol 18. listopadu - video

Praha - Pokud se bude epidemie koronaviru vyvíjet jako dosud, mohli by se žáci prvních a druhých tříd vrátit do škol 18. listopadu. České televizi to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr školství Robert Plaga (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) svolali na dnešek k návratu dětí do škol tiskovou konferenci, která se koná ve 13:15 v Poslanecké sněmovně.

Téměř všechny školy jsou v Česku uzavřeny od 14. října, žáci se učí na dálku. Podle odborníků je ale hlavně pro nejmladší děti distanční výuka dlouhodobě nevhodná. Nadále fungují mateřské školy a školy vyčleněné pro péči o děti zdravotníků, pracovníků sociálních služeb, policistů, hasičů a dalších profesí nezbytných pro chod státu.

Rychlost šíření nákazy v Česku v posledních dnech sice zvolňuje, spolu s tím stagnuje počet hospitalizovaných. Nadále vysoké jsou počty zemřelých. Situace je podle politiků i odborníků stále velmi vážná, vyžaduje dodržovat všechna omezení a dál omezovat hlavně kontakty s ostatními. Ministerstvo zdravotnictví připravuje model pro uvolňování či zpřísňování opatření, která by měla být navázána na pět úrovní rizika. Termín návratu dětí do škol má vycházet z připravovaného modelu.

Plaga už dříve hovořil o tom, že prioritou je návrat prvních a druhých ročníků základních škol, následně obnovení provozu speciálních škol a otevření závěrečných ročníků základních a středních škol. Dosud nechtěl stejně jako Blatný oznamovat konkrétní datum. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) dříve sliboval návrat žáků prvního stupně na základní školy od 2. listopadu, nakonec ale vláda tento termín musela odvolat.