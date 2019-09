Babiš: Projekt úřednické čtvrti pokračuje, s Hřibem nelze jednat

Premiér Andrej Babiš si prohlédl 17. září 2019 lokalitu v pražských Letňanech, kde by mohla v budoucnu vzniknout tzv. vládní čtvrť. Ta by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli.

Premiér Andrej Babiš si prohlédl 17. září 2019 lokalitu v pražských Letňanech, kde by mohla v budoucnu vzniknout tzv. vládní čtvrť. Ta by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev dosud rozmístěných po metropoli. ČTK/Krumphanzl Michal

Ústí nad Labem - Projekt úřednické čtvrti v pražských Letňanech bude pokračovat, řekl během návštěvy Ústeckého kraje premiér Andrej Babiš (ANO). Nehodlá už ale dál jednat s pražským primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti), nýbrž obešle pražské radní. Z jednání s Hřibem má člověk podle Babiše jen psychické trauma. Primátor po úterním jednání s premiérem prohlásil, že Praha kvůli plánované úřednické čtvrti v Letňanech nedostane od státu vůbec nic, což Babiš dnes odmítl.

"Nepravdu říkal pan primátor. Znovu opakuji, že zveřejním všechny dopisy, obeznámím všechny radní, aby se seznámili s naší nabídkou," uvedl dnes Babiš. Nabídka státu podle něj prospěje Pražanům, protože vznik úřednické čtvrti uvolní byty a budovy, jež mohou sloužit jako muzea.

"Já se obrátím na radní a nechť Praha si to řeší. Budeme v projektu pokračovat a uvidíme, jestli to stávající vedení magistrátu bude řešit nebo si počkáme na další, ale pro mě už s panem primátorem smysl jednat nemá, s ním se nedá jednat, protože pak z takového jednání má člověk velké psychické trauma," dodal předseda vlády.

Babiš s Hřibem v úterý jednali o možném vybudování úřednické čtvrti poblíž konečné stanice metra C v Letňanech. Magistrát za to požadoval, aby stát výměnou za pozemky přispěl na dostavbu severovýchodní části Pražského okruhu a vnitřního okruhu a postavil novou nemocnici za 8,5 miliardy, kam by se přestěhovala větší část Nemocnice Na Bulovce.

"Vysvětloval jsem panu primátorovi, že Praha žádnou nemocnici nepotřebuje. Ptali jsme se všech ředitelů nemocnic, Praha je předimenzovaná, ale potřebuje traumacentrum," řekl dnes premiér. Dodal, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) platí vnější okruh Prahy a primátor má písemně nabídku, že stát zaplatí vnitřní okruh hlavního města, a to formou tendru na PPP, tedy formu spolupráce soukromého a veřejného sektoru. "A samozřejmě bychom hradili i dohodu s investorem," uvedl premiér.

Letňany považuje vláda za nejvhodnější variantu kvůli tomu, že tam lze umístit až 10.000 zaměstnanců a metropolitní plán tam umožňuje stavět administrativní budovy. Úřad vlády argumentuje i dobrou dopravní dostupností na konečné trasy metra C.

Opozice: Primátor se při jednání o vládní čtvrti chová arogantně

Primátor Hřib se podle opozičních ODS a ANO při jednání s premiérem Babišem o možné vládní čtvrti v Letňanech chová arogantně. Místo toho by měl vyjednat pro Prahu co nejlepší podmínky a o projektu s předsedou vlády dále jednat. ČTK to řekli předsedové opozičních zastupitelských klubů Alexandra Udženija (ODS) a Patrik Nacher (ANO). Vláda chce v Letňanech postavit čtvrť pro až 10.000 úředníků. Praha za pozemky požaduje, aby stát postavil vnější silniční okruh a nemocnici a přispěl na vintřní okruh a metro D.

"Arogantní jednání pana primátora, které předvádí, a to i vůči nám jako opozici, tak způsobí, že Praha v budoucnu nedostane od státu ani korunu. Zodpovědný primátor by si měl sednout a vyjednat co nejlepší podmínky. On by se měl především starat o to, aby pro město získal co nejvíc peněz," řekla Udženija.

"Bojovému postoji primátora upřímně nerozumím. Jednání jej asi zastihlo v rozpoložení, kdy bojuje proti všem, včetně svých koaličních partnerů (Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu), ať už šlo o mýtné nebo daň z nemovitosti, jinak jeho postoji nerozumím," řekl Nacher.

Stát přišel podle Nachera s návrhem, který je výhodný pro obě strany. Podobnou cestou se podle něj vydaly i další metropole. "Je to trend, který zlepšuje chod státních úřadů a uvolňuje provoz v centru," řekl. Kromě budov pro úředníky by podle něj v Letňanech vznikly i byty a občanská vybavenost. "Je to win-win situace," dodal.

O stavbě vládní čtvrti by mělo vedení města s premiérem a vládou jednat. "Má se o tom nejdříve jednat a mluvit o tom, jak by to vůbec vypadalo, co by tam vzniklo. Ale ne stylem, kterým to dělá pan primátor," řekla Udženija.