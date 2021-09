Babiš pro Impuls: Zemanův zdravotní stav není vážný

Praha - Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný, do nemocnice hlava státu nastoupila po konzultaci s lékaři. Rádiu Impuls to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že je o Zemanově stavu informován. Do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) byl Zeman převezen v úterý. Pobyt prezidenta v nemocnici nezdůvodnily ani mluvčí ÚVN Jitka Zinke, ani Pražský hrad.

"Jsem informován o zdravotním stavu pana prezidenta. Myslím, že nejsou žádné obavy na místě. Není, ani nikdy nebyl jeho zdravotní stav vážný. Nastoupil do nemocnice po konzultaci s lékaři," řekl Babiš. "Není potřeba spekulovat, že pan prezident má nějaký problém," dodal.

Důvod, proč Zeman do střešovické nemocnice přijel, jeho mluvčí Jiří Ovčáček nekomentoval. "Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Nevím, já mu snad napíšu," poznamenal premiér.

Babiš v úterý na twitteru napsal: "Moc teď myslím na pana prezidenta Zemana a přeju mu vše dobré, ať je brzy zdravý, plný sil a elánu. ÚVN je podle mě to nejlepší pracoviště v naší zemi a jsem rád, že je v těch nejlepších rukou."

Server Aktuálně.cz uvedl, že v nemocnici byl Zeman už v pátek, kdy absolvoval kontrolu u ředitele ÚVN Miroslava Zavorala. Server uvedl, že Zavoral, který se o hlavu státu jako pečující lékař stará, prezidentovi doporučil nepřetržitou péči. V nemocnici by tak měl Zeman zůstat do pátku.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohama začal letos používat invalidní vozík.

Do ÚVN se v úterý dostavil i bývalý prezident Václav Klaus, který v ní byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem. Propuštěn by mohl být koncem týdne, a víkend by tak už mohl strávit doma, sdělil dnes jeho mluvčí Petr Macinka.