Praha/Washington - Český premiér Andrej Babiš před cestou do Spojených států pochválil prezidenta Donalda Trumpa za jeho jednání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem o jaderném odzbrojení. V rozhovoru pro americkou agenturu AP poznamenal, že jednání s diktátorem je lepší řešení než válečný konflikt. Babiš bude s Trumpem hovořit v Bílém domě ve čtvrtek jako první český premiér po osmi letech.

Spojené státy by podle Babiše měly využít svého vlivu a statusu stálého člena Rady bezpečnosti OSN k tomu, aby pomohly dojednat mír v Sýrii. Kromě kritiky režimu prezidenta Bašára Asada je také nezbytné komunikovat s jeho představiteli a "zapojit všechny státy, které by do toho mohly mluvit", soudí premiér.

Předseda české vlády odletěl dnes do USA, kde ve středu návštěvu zahájí jednáním v Americké obchodní komoře a zavítá na Marylandskou univerzitu. Dostal rovněž pozvání k návštěvě americké Ústřední zpravodajské služby (CIA). Hlavním bodem jeho cesty bude čtvrteční setkání v Bílém domě s Trumpem.

Podle vyjádření Bílého domu budou jednat o posílení dvoustranných vztahů, o potřebě společně čelit globálním výzvám, včetně problémů kybernetické a energetické bezpečnosti, a o vzájemném obchodu. Není vyloučeno, že politici budou diskutovat i o možné dodávce 12 víceúčelových vrtulníků pro českou armádu.