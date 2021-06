Babiš připustil, že nejvyššího žalobce by mohla jmenovat až nová vláda

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil možnost, že nového nejvyššího státního zástupce jmenuje až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla jako nástupce končícího Pavla Zemana jeho nynějšího náměstka Igora Stříže. Babiš v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že o věci s ministryní ještě nemluvil.

"Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové," řekl Babiš. Poukázal na to, že jde o politickou záležitost. "Otázka je, když opozice říká, nedělejte to, nechte to na nás, tak jednou z možností je, že jim vyhovíme," dodal ministerský předseda.

Zeman ve funkci skončí s červnem. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlaky ze strany Benešové. S požadavky opozice na odklad výběru Zemanova nástupce ministryně nesouhlasila. V materiálu pro vládu uvedla, že existuje "jednoznačný veřejný zájem na kontinuitě fungování Nejvyššího státního zastupitelství i soustavy státního zastupitelství jako celku", a proto chce, aby počátek Střížova výkonu funkce bezprostředně navázal na skončení funkce Zemana.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) označil situaci za chaos. Předpokládal by, že Benešová se o tom, že bude Stříže vládě navrhovat, s premiérem předem dohodla. "Můj názor je, že by nový státní zástupce neměl být jmenován, že by tam mělo být nějaké pověření," řekl dnes na CNN Prima News. Na Střížovi vadí Vystrčilovi komunistická minulost vojenského prokurátora, byť záležitost není podle předsedy horní komory černobílá.

Babiš podle sobotních Lidových novin však Střížovu nominaci odmítl. Dokonce měl údajně Benešové říci, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí, napsaly. Premiér podle listu prosazoval, aby byl kandidát z vnějšku soustavy státního zastupitelství.

Ministerský předseda naznačil, že stejný postup jako u pozice nejvyššího státního zástupce by mohla vláda volit v případě ředitele Bezpečnostní informační služby, když Michalu Koudelkovi končí mandát v polovině srpna. "Měli bychom být konzistentní. Pokud tyto dvě významné funkce budeme řešit, tak buď to necháme na příští vládu, nebo nějakým způsobem rozhodneme. Ale já v tom nemám ještě jasno," uvedl Babiš.

"Pokud to někdo chce udělat tak, aby přístup byl stejný, je to pro mě akceptovatelné," komentoval věc Vystrčil. Připomněl ale, že na Koudelkově podpoře je mezi koalicí a opozicí shoda.