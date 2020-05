Babiš připustil žádost o delší stav nouze, když se nestihne zákon

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že vláda by mohla požádat o týdenní prodloužení nouzového stavu, pokud by Sněmovna nestihla včas projednat zákon rozšiřující pravomoci ministerstva zdravotnictví při koronavirové epidemii. Nouzový stav končí 17. května, kabinet s řadou opatření počítá nejméně do 25. května. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové konferenci k systému chytré karantény dodal, že věří v dnešní schválení dočasného předpisu vládou. Na zákonu je shoda a byl konzultován i s ústavními právníky, řekl.

Vládní plán rozvolňování opatření proti epidemii končí 25. května, Sněmovna ale nevyhověla žádosti, aby nouzový stav trval až do té doby. Platnost opatření by měl vyřešit předpis s omezenou účinností do konce roku, který přesněji vymezuje pravomoci ministra zdravotnictví. "Myslím, že dnes už je (na vládě) shoda, že to bylo předjednáno. Uvidíme, jaká bude situace ve Sněmovně. Pokud Sněmovna nevyhoví, možná budeme muset požádat ještě o týden (nouzového stavu)," řekl Babiš.

Vojtěch věří, že předpis dnes na jednání kabinetu podpoří i koaliční ČSSD, na rozdíl od pondělí, kdy předkládal variantu novely zákona o ochraně veřejného zdraví bez omezené účinnosti. "Jak je napsán, je na něm shoda. Konzultovali jsme to i s ústavními právníky, aby to bylo v mantinelech, nepředpokládám, že by měl být problém," uvedl ministr. Za nejlepší variantu považuje, aby předpis projednala Sněmovna ve stavu legislativní nouze, což ale velká část opozice nechce.

Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, který dnes projedná vláda, má podle navrhovaného textu platit v klíčových pasážích do konce roku. Jeho cílem je dočasně doplnit předpis o ochraně veřejného zdraví, který bude nadále obsahovat obecná ustanovení. Opatření by mohl resort vydávat po předchozím souhlasu vlády a jen v nezbytném rozsahu na nezbytnou dobu, v odůvodnění musí vysvětlit aktuální epidemiologická rizika. V případě hrozby prodlení může resort opatření nařídit sám, ale pokud by je vláda do 48 hodin nepotvrdila, pozbyla by platnosti.

Ministerstvo zdravotnictví by mělo podle návrhu do konce roku kvůli likvidaci epidemie či při nebezpečí jejího opětovného vzniku mít možnost nařídit mimořádné opatření s celostátní působností, kterým přikáže určitou činnost či zakáže nebo omezí některé služby. Návrh zmiňuje oblasti veřejné dopravy, obchodu a výroby, obchodní centra, kadeřnictví a obdobné služby, koupaliště, hromadné akce či vysoké školy.

Resort by měl také dostat možnost přikazovat zdravotnickým zařízením, aby vyčlenila potřebné kapacity na boj s epidemií. V pravomoci ministerstva by měl být i možný zákaz či omezení návštěv v nemocnicích či zařízeních sociálních služeb a příkaz používat ochranné a dezinfekční prostředky. Předpis počítá s až třímilionovou pokutou při přestupcích proti ministerským opatřením.

Vojtěch v České televizi řekl, že zákon není přijímán proto, aby se opatření zpřísnila. "Naopak je chceme rozvolňovat, ale mít nějakou možnost to rozvolnění zpomalit v závislosti na vývoji epidemiologické situace v ČR," uvedl.