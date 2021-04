Babiš přijel za prezidentem, probrat mohou střet s Ruskem či audit

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil dnes v podvečer na pravidelné setkání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech. Mezi tématy setkání by mohly být diplomatická roztržka s Ruskem nebo závěrečná zpráva auditu Evropské komise k Babišovu střetu zájmů. Setkání hlavy státu a premiéra se obvykle odehrává jednou za měsíc a politici při něm probírají aktuální agendu.

Jedním z hlavních témat dnešního setkání by se pravděpodobně mohla stát situace kolem vyšetřování výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku. V sobotu 17. dubna premiér Babiš oznámil, že české bezpečnostní složky mají důvodné podezření o zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů. Oznámení vyvolalo diplomatickou roztržku mezi Českem a Ruskem. Prezident v nedělním projevu řekl, že se pracuje se dvěma vyšetřovacími verzemi - kromě akce cizí rozvědky také s verzí výbuchu kvůli neodborné manipulaci s výbušninami. Zemanovo tvrzení ale dnes popřel vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

S výbuchy souvisí i další možné téma dnešní schůzky. Babiš a Zeman by mohli jednat o povýšení šéfa Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky, které se prezident zřejmě chystá pošesté odmítnout. Zeman o víkendu uvedl, že k povýšení Koudelky do hodnosti brigádního generála zatím nevidí důvod. V pořadu Partie televize Prima ale naznačil, že by Koudelku mohl povýšit příští rok po vyšetření výbuchů ve Vrběticích.

Koncem minulého týdne se objevily konečné výsledky auditu Evropské komise ke vlivu Babiše na holding Agrofert, který premiér dříve vlastnil. V roce 2017 Babiš vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem do svěřenských fondů. Podle závěrečné zprávy auditu, kterou komise zveřejnila v pátek, ale Babiš fondy ovládá, a je tak ve střetu zájmů. Babiš označil audit za účelový a zmanipulovaný.

Zeman s Babišem by mohli hovořit i o snaze opozice, urychlit termín řádných voleb a o vývoji epidemie koronaviru. Zeman v Partii zopakoval, že by v případě vyslovení nedůvěry vládě nechal do říjnových voleb dovládnout menšinový kabinet ANO a ČSSD. Uvedl také, že by podobně postupoval i v případě, že by poslanci sebrali 120 podpisů k rozpuštění dolní parlamentní komory.

V souvislosti s postupem vlády v očkování proti covidu Zeman řekl, že bude usilovat o nasazení ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik v případě, že bude nedostatek očkovacích látek, jinak ne. V minulosti přitom vybídl k odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové kvůli odmítání ruské vakcíny.