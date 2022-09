Babiš přijede ve čtvrtek do Jihlavy podpořit Nagyovou, setkání pořádá i Vystrčil

Jihlava - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijede ve čtvrtek do Jihlavy podpořit před druhým kolem senátních voleb kandidátku hnutí Janu Nagyovou, která je stejně jako Babiš souzená v kauze dotací pro Čapí hnízdo. Předvolební setkání hnutí pořádá ve stejnou dobu, kdy se v Jihlavě uskuteční koncert na podporu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS). Vystrčil postoupil do druhého kola senátních voleb z prvního místa. Druhé kolo se uskuteční v pátek a sobotu.

Koncert nazvaný Volíme slušnost bude od 16:00 v jihlavských Smetanových sadech. Vystoupí na něm David Koller a Píša a band. Na dálku koncert podpoří Marta Kubišová, Tomáš Klus nebo Ondřej Ruml. "Čestnými hosty budou Věra Kuberová s dcerou Vendulou," sdělila regionální manažerka ODS na Vysočině Jana Žáková. Věra Kuberová je vdovou po bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi (ODS), který zemřel v lednu 2020.

„Nežijeme v lehké době a o to více je důležité se k sobě chovat slušně, dělat si radost, navzájem si pomáhat a nikoliv se pomlouvat. Mým cílem vždy bylo a bude se takto chovat, pomáhat regionu, pomáhat lidem, podporovat svobodu a demokracii a naplňovat i další role Senátu," sdělil v pondělí ČTK Vystrčil. Koncert má být podle něho poděkováním voličům i pozvánka k hlasování ve druhém kole.

Setkání hnutí ANO, na který podle informací na webu hnutí přijede také Alena Schillerová, Karel Havlíček a Klára Dostálová, se uskuteční na parkovišti v Křížové ulici. Hnutí čtvrteční setkání nazývá "finální bitvou". "Máme šanci sestřelit pětikoalici jejich druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi. Proti jejich Miloši Vystrčilovi stojí naše Jana Nagyová. Přijďte se s námi bavit do Jihlavy a ve druhém kole senátních voleb to pětikoalici spočítáme," uvádí ANO v pozvánce na čtvrteční akci.

Babiš a jeho někdejší poradkyně Nagyová (dříve Mayerová) čelí společně obžalobě v případu kolem dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo. Podle státního zástupce způsobili škodu 50 milionů korun. Nagyová je obviněná z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k dotačnímu podvodu. Oběma hrozí až desetileté vězení, státní zástupce pro ně žádá tříleté podmínky. Oba vinu odmítají. Pražský městský soud kauzu projednává od 12. září. Soudce avizoval, že závěrečné řeči by mohly zaznít v prosinci. Z dnešního jednání u soudu se Babiš omluvil, ve čtvrtek by se měl zúčastnil dopolední části programu.

Nagyová v sobotu na otázku redaktorky České televize, co by udělala v případě zvolení do Senátu, uvedla: "Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu." ČTK posléze řekla, že to bylo přeřeknutí. "Bylo to přeřeknutí, za což se omlouvám. Je přeci jasné, že jakmile je člověk zvolený, získává automaticky imunitu. To, co jsem tím chtěla říct, že v případě zvolení požádám o její zrušení," řekla Nagyová. Babiš vyjádření Nagyové přičetl jejímu stresu, protože kandidátka na senátorku na volební atmosféru a pozornost médií není zvyklá. Řekl to na tiskové konferenci ve volebním štábu ANO v Praze.

Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 30. září a 1. října. V senátním obvodu 52 Jihlava, jehož součástí jsou i některé obce Jihočeského kraje, kandidovalo původně šest lidí. Do druhého kola postoupil se ziskem 45,62 procenta hlasů Vystrčil, který je společným kandidátem ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Nagyová získala 30,56 procenta hlasů.