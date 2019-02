Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) na setkání s předsedou libyjské vlády Fáizem Sarrádžem podpořil jeho tripoliský kabinet, který OSN uznává jako regulérní vládu Libye. Babiš novinářům po schůzce v Kramářově vile řekl, že by si přál akčnější postup Evropské unie při pomoci Libyi v boji s nelegální migrací. Sarrádž uvedl, že Libye uvítá každou podporu v boji s migrací.

"Já jsem ujistil pana Sarrádže, že Česká republika plně podporuje jeho mezinárodně uznávanou vládu národní shody, stejně jako úsilí Organizace spojených národů o smíření v zemi," řekl Babiš. Libye se od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 zatím nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě neuznává Sarrádžovu vládu v Tripolisu.

Babiš připomněl, že země visegrádské skupiny (V4), tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, se loni dohodly, že poskytnou Libyi 35 milionů eur (903 milionů korun) na posílení kapacity její pobřežní stráže. Česko už svou čtvrtinu této částky zaplatilo, podle Babiše ale teprve nyní běží výběrové řízení organizované Evropskou komisí, na jeho základě by se měly nakoupit lodě pro pobřežní stráž. "Možná kolegům z V4 doporučím, abychom příště soutěžili sami, dodali to přímo a tím to urychlili. Je potřeba být akčnější," řekl Babiš.

Podle něj je třeba, aby se Evropská unie intenzivně věnovala podpoře Libye, protože z této africké země se nejčastěji vydávají na cestu lodě pašeráků, na kterých se migranti plaví přes Středozemní moře do Evropy. "Evropa žije brexitem, příštími evropskými volbami, ale řešení situace v Libyi je pro nás velice důležitá z hlediska systémového řešení ilegální migrace," řekl Babiš. Dodal, že se této záležitosti chce věnovat na summitu EU.

Sarrádž připomněl, že v Libyi se nyní nachází kolem 800.000 nelegálních migrantů z jiných afrických zemí. Libye podle něj uvítá jakoukoli podporu, která jí pomůže problém nelegální migrace řešit.

Oba premiéři se také shodli, že mají zájem na posílení obchodních vztahů Česka s Libyí. Podle Babiše je ale pro takové posílení třeba, aby se bezpečnostní situace v Libyi stabilizovala.