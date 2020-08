Babiš: Při přípravě rozpočtu je cílem nižší deficit než letos

Praha - Při přípravě státního rozpočtu na příští rok je cílem, aby byl deficit nižší než v letošním roce. Po dnešním jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj je shoda jak na provozních úsporách na jednotlivých ministerstvech, tak i na růstu důchodů a zrušení superhrubé mzdy. Různé návrhy ohledně případné nové sazby daně z příjmu nebo způsob zvyšování důchodů Schillerová probere příští týden s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Babiš ani Schillerová tak konkrétní návrhy ani konkrétní výši schodku rozpočtu na příští rok neuvedli. Pro letošek je schválen schodek rozpočtu 500 miliard korun.

"Dnes to byla první schůzka nad rozpočtem na příští rok takto do hloubky. Priority jsou jasné, jsou to důchody, zrušení superhrubé mzdy a investice," uvedla Schillerová. Dnes představila šest různých variant možného zrušení superhrubé mzdy, které projedná s Hamáčkem. "Domluvili jsme se dnes, že zůstanou dvě sazby, ale nedokážeme nyní říci jaké," dodal Babiš.

Ministerstvo financí počítá v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy s několika variantami snížení daně z příjmu zaměstnanců v rozmezí od 15 do 19 procent. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta. Superhrubá mzda představuje hrubou mzdu zaměstnanců navýšenou o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění, která u zaměstnanců poté představuje základ daně z příjmů. Vedle toho je ještě pro vysokopříjmové skupiny v daňovém systému tzv. solidární přirážka. "My tak fakticky dvě sazby daně již máme," uvedl premiér.

Ze schůzky také vyplynulo, že Schillerová bude chtít po jednotlivých ministrech, aby nejdříve čerpali evropské peníze a pak peníze z národních zdrojů. To se v minulosti podle Babiše nedělo.

Podle schváleného zákona o předložení státního rozpočtu na příští rok letos vláda může poslat zákon o státním rozpočtu na příští rok Sněmovně až do konce října, běžný termín je konec září. Sněmovna by o něm měla jednat v listopadu.

"S panem Hamáčkem budu jednat příští týden, potom počítám v druhé polovině srpna s tím, že musím rozepsat jakési návrhy výdajové stránky jednotlivých kapitol a pak bude nová prognóza, na základě které odhadneme příjmy. A jednání s ministry začnu v první polovině září," uvedla Schillerová k dalším krokům při přípravě rozpočtu.

O rozpočtu dnes jednali premiér Babiš, ministryně Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

"Vnímal jsem to jako pozitivní. Jednali jsme o investičních i neinvestičních akcích do sportu. Představili jsme jejich strukturu a detaily. Nově by mohla být varianta využití evropských peněz tak, jak se podařilo panu premiérovi vyjednat na Evropské radě," uvedl Hnilička. Rozpočet sportu by měl stoupnout na 11,8 miliardy korun. Letošní státní rozpočet počítá s podporou sportu ve výši 7,25 miliardy korun. Agenda týkající se sportu mimo školy přechází postupně na Národní sportovní agenturu, která vznikla loni v srpnu. Naplno se bude o sport starat od ledna 2021.

Havlíček chce na dopravu pro příští rok 129 mld. Kč

Správa železnic, Ředitelství silnic a dálnic a další dopravní infrastruktura by příští rok ze státního rozpočtu měly získat 129 miliard korun. Po dnešním jednáním na ministerstvu financí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to novinářům řekl ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Premiér i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle něj návrh akceptovali.

Ředitelství silnic a dálnic by mělo získat asi 65 miliard korun, Správa železnic zhruba 55 miliard korun. Další zdroje jsou určeny například pro vodní cesty a další infrastrukturu. Kromě dopravy bude podle Havlíčka příští rok možné více peněz vložit také do výzkumné infrastruktury a na zahlazovací činnost po těžbě uhlí.

Havlíček před dnešním jednáním zopakoval, že už letos bylo do dopravní infrastruktury vyčleněno více peněz, než byl původní záměr. Rozpočet se podle něj z 95 miliard zvýšil na zhruba 120 miliard korun bez započítání financí do silnic druhé a třetí třídy.

Havlíček chce dále získat více peněz na posílení aplikovaného výzkumu, zdroje na tuto činnost jsou podle něj nezbytně nutné. Peníze však nebude nutné vydávat v takové míře ze státního rozpočtu. "V současné době totiž připravujeme nemálo zdrojů prostřednictvím takzvaného plánu obnovy, což je vlastně ten nový zdroj z Evropské unie," řekl.

Podle Havlíčka je proto třeba nové evropské zdroje vhodně zakomponovat, aby se neutrácely peníze z českého rozpočtu na projekty, které je možné financovat z nových evropských zdrojů. U zdrojů je podle Havlíčka nutné rozlišovat tři úrovně. "Staré evropské zdroje, které ještě dojíždí a budou dojíždět ještě v příštím a dalším roce, tím rozumíme klasické peníze strukturálních fondů. Dále tady máme balík peněz nových, to je řádově 250 miliard korun, které byly dojednány přibližně před měsícem panem premiérem v Bruselu a jsou relativně rychle vyčerpatelné. A pozor, připravujeme novou kohezní politiku od roku 2021, čili jsou tam další zdroje," popsal.

Zvýšení rozpočtu si podle Havlíčka vyžádá také takzvaná dekarbonizace, tedy zahlazovací činnost po těžbě uhlí. V tomto ohledu se podle Havlíčka postupuje rychleji, než se čekalo, a úkony budou stát více. V tomto případě se investuje přes státní podnik Diamo.

O rozpočtu dnes jedná premiér Babiš, ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), pozván byl kromě ministra Havlíčka také předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička.

Rozpočet na příští rok bude poznamenán dopady šíření koronaviru. Ministerstvo financí zatím nesdělilo výši schodku, se kterým v rozpočtu na příští rok počítá. Ani na dnešním jednání se podle Havlíčka výše schodku neřešila.

Podle schváleného zákona o předložení státního rozpočtu na příští rok letos vláda může poslat zákon o státním rozpočtu na příští rok Sněmovně až do konce října, běžný termín je konec září. Sněmovna by o něm měla jednat v listopadu.