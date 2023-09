Babiš přes šest hodin kritizoval koalici, přihlásil se k vlastnictví Agrofertu

Praha - Na více než šest hodin dnes obsadil bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řečniště ve Sněmovně, aby kritizoval vládní koalici jako mimo jiné neschopnou a lidem nepomáhající. Až na závěr vystoupení navrhl, aby dolní parlamentní komora přednostně před vládním konsolidačním balíčkem projednala hospodářskou politiku kabinetu nebo odvolání Vlastimila Válka (TOP 09) z funkce ministra zdravotnictví kvůli nedostatku léků.

Babiš mluvil nepřetržitě šest hodin a sedm minut, tedy o hodinu méně než předseda dalšího opozičního hnutí SPD Tomio Okamura, který koncem února hovořil k omezení mimořádné valorizace penzí bez přestávky sedm hodin a sedm minut.

Babiše během jeho projevu bez úspěchu napomínala předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) kvůli tomu, že nemluvil k programu schůze dolní parlamentní komory, k němuž se přihlásil. "Já mohu mluvit, co chci, a vy mi do toho nebudete mluvit," opáčil šéf ANO s tím, že z titulu funkce není ve svém projevu nijak omezen. "Neskáčte mi do řeči laskavě," řekl šéfce Sněmovny. Úspěšnější v pokusu usměrnit Babišovu řeč nebyly později ani místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN) a Olga Richterová (Piráti).

Babiš v projevu mimo jiné označil koncern Agrofert za svou firmu, když prohlásil, že koalice zneužívá politickou moc na boj proti ní. Uvedl také, že Ústavní soud je podle něj součástí nové totality a polistopadového kartelu, který podporují média, zejména veřejnoprávní. Přisvojil si zásluhy za to, že KSČM už není zastoupena ve Sněmovně.

"Vy zneužíváte politickou moc na boj proti mé firmě," řekl Babiš na adresu koalice o Agrofertu, který přitom musel již před lety převést do svěřenských fondů, aby vyhověl zákonu o střetu zájmů. Holding Agrofert ze svěřenských fondů Babiše prodal minulý týden pardubickou chemičku Synthesia, mediální společnost Mafra a firmu Londa, která provozuje rozhlasové stanice Impuls a RockZone, skupině Kaprain podnikatele Karla Pražáka. Transakci ještě budou posuzovat antimonopolní úřady. Babiš mediální dům Mafra označil za "nejsvobodnější médium".

O Ústavním soudu mluvil Babiš jako o součásti nové totality v souvislosti s tím, že se schválené nominace na ústavního soudce vzdal místopředseda pražského vrchního soudu Robert Fremr kvůli své minulosti předlistopadového komunistického soudce. Předseda ANO mimo jiné řekl, že pro bývalé komunisty je u Ústavního soudu kvóta dvou míst. Babiš v této souvislosti také uvedl, že se s hnutím ANO zasloužil o odchod KSČM ze Sněmovny, když se jeho vláda s ČSSD o jejich podporu opírala. "My jsme je vyhnali ze Sněmovny," prohlásil expremiér na adresu současných komunistů.

Šéf ANO v projevu opětovně označil současnou vládu za "nejprolhanější v historii", podle něj neudělala nic proti inflaci. "Lidé jsou naštvaní, protože jste lhali a stále lžete," prohlásil Babiš. "Místo politických vizí razíme 30 let starou a ochozenou politiku Václava Havla, na kterou není nikdo zvědavý, protože je to z vnější perspektivy obdoba politiky přilepování se k silnici," citoval Babiš jeden z komentářů k současnému stavu.

Expremiér kritizoval vládní konsolidační balíček, který má být hlavním bodem zářijové schůze dolní parlamentní komory. "Daňový balíček je úplné peklo, vy z těch lidí děláte pitomce," dodal. Podotkl, že média v létě dělala pitomce z něj kvůli tomu, že se neuměl napít z lahve s připojeným víčkem. Ve své řeči postupně citoval z obsáhlého balíku dokumentů, které vršil do levého rohu řečniště.

Babiš navrhl program schůze rozšířit o celkem osm bodů. Týkaly se nakonec pražské korupční kauzy Dozimetr, ekonomické diplomacie, rozpočtu na sport a školství a učitelských platů, výdajů vlády ve prospěch médií a programu vlády na příští dva roky.

Koalice kvůli ohlášeným opozičním projevům prosadila, že jednání o programu bude moci trvat i přes půlnoc. K úpravám programu se podle informací ČTK zatím přihlásily čtyři desítky poslanců.

Okamura kritizoval vládu za "okrádání" důchodců a zároveň za zadlužování

Sněmovní řečniště obsadil dnes večer téměř na dvě hodiny lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura. V úvodu vystoupení kritizoval vládu za "okrádání" penzistů a zároveň za růst státního dluhu. Volal po předčasných volbách. Následně navrhl, aby se Sněmovna přednostně zabývala devíti novelami, které předložili poslanci SPD.

"Nechceme, aby na programu schůze bylo zvyšování daní všem českým občanům a všem firmám," zdůvodnil Okamura snahy o předřazení jiných bodů, než je sporný vládní konsolidační balíček. Poslanecké jednání zatím trvá více než 8,5 hodiny, aniž by dospělo ke schvalování návrhu programu řádné zářijové schůze, jehož hlavním bodem je právě konsolidační balíček.

Okamura tvrdil, že Česko směřuje k recesi, a varoval před kolapsem, pokud stát nezačne investovat. "Fialova vláda je prokazatelně nejhorší vládou v Evropě vůbec," prohlásil.

Koalici a zejména lidovcům, jejichž předseda Marian Jurečka (KDU-ČSL) vede ministerstvo práce a sociálních věcí, Okamura vytkl podle něj trojí "okradení" penzistů v letošním roce. Mluvil o snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, o penzijní novele zpomalující do budoucna řádné valorizace a zpřísňující předčasné penze a o ohlášeném lednovém růstu důchodů o 360 korun. "Třikrát za rok jste zařízli důchodce v přímém přenosu," řekl lídr SPD. Zároveň se ale opřel do kabinetu za to, že podle něj stále zadlužuje Česko. "Žádná vláda v historii nezadlužila zemi tak jako ta současná," uvedl Okamura.

Posléze řekl, že návrhy SPD by ušetřily 200 až 300 miliard korun, ovšem prioritou koalice je podle něho Ukrajina, předražené americké zbraně, solární baroni a politické neziskové organizace. Řešením jsou podle něj předčasné volby, byť by stály kolem miliardy korun. "Bylo by to rychlé osvobození České republiky od té vaší hrůzovlády," dodal.

K přednostnímu projednání Okamura navrhl například zestátnění exekutorů, zdanění dividend převáděných do ciziny, rozšíření práva bránit se zbraní, zvýšení minimálního důchodu, snížení zdanění menších firem a ústavní zakotvení práva na hotovostní placení. Šéf poslanců SPD Radim Fiala pak zdůvodňoval svou snahu o to, aby poslanci debatovali o vývoji cen energií a obecně energeticky.

Před lídrem SPD vystoupila s asi desetiminutovým projevem předsedkyně poslanců opozičního hnutí ANO Alena Schillerová. Žádala, aby se Sněmovna přednostně věnovala "rozpočtovému chaosu" a "kapitulaci na slib úspor". "Zvýšení daní jste naplnili do puntíku, s chirurgickou přesností. Na slib úspor na dotacích a na provozu jste kapitulovali," uvedla.