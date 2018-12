Praha - Za nesmyslný označil dnes premiér Andrej Babiš (ANO) projekt europoslankyně KDU-ČSL Michaely Šojdrové na přemístění 50 syrských sirotků z Řecka do Česka. Předseda vlády prosazuje vybudování školy a školky pro zhruba 150 sirotků přímo v Sýrii. Uvedl to dnes ve Sněmovně na dotaz lidoveckého poslance Marka Výborného, který chtěl vědět, kdy se bude Babiš ochoten se Šojdrovou sejít. Babiš termín nesdělil.

"Jsem přesvědčen, že máme pomáhat syrským dětem v Sýrii. Tam jsou ti sirotci. Projekty a představy paní Šojdrové od samého počátku jsou nesmyslné," prohlásil premiér.

Europoslankyně koncem října oznámila, že by chtěla z přeplněných uprchlických táborů v Řecku přesídlit do Česka pět desítek syrských dětí bez doprovodu jako solidární humanitární gesto. Chtěla se kvůli tomu sejít s Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD). Podle Výborného by děti získaly v ČR dočasný pobyt a mezinárodní ochranu.

"Mluvíte o nějakém dočasném pobytu pro syrské děti u nás. Já tomu vůbec nerozumím, proč by ty děti měly sem přijít dočasně? Neznají naše prostředí, nemluví naší řečí, kdo by se o ně staral," poznamenal Babiš. "Nevím, jestli pan Hamáček má jít hledat ty děti," dodal.

Premiér je přesvědčen o tom, že lepší je projekt české vesničky pro děti poblíž syrského Damašku, kde bude ubytování, školka, škola, jídelna, hřiště a další potřebné vybavení. K dispozici jsou podle něj tři pozemky, každý z nich o rozloze zhruba 25.000 čtverečních metrů. Babiš také zopakoval, že původně mělo Česko koupit prázdný pozemek, lepší ale bude obnova školy či školky zničené válkou.

Šojdrová se kvůli své iniciativě s Babišem poprvé setkala ve druhé polovině září. Po schůzce řekla, že dostala spolu s neziskovými organizacemi od Babiše za úkol vybrat syrské sirotky, kteří by mohli být z uprchlických táborů přesunuti do Česka. Stát podle ní prostřednictvím ministerstva vnitra poskytne součinnost, následně by je byl ochoten přijmout. Babiš po setkání nechtěl sdělit, zda Česko děti přijme, pokud je organizace najdou.