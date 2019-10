Babiš: Praha by měla budovy Bulovky převést na stát za korunu

Praha - Praha by měla podle premiéra Andreje Babiše (ANO) převést své budovy v Nemocnici Na Bulovce na stát za korunu. Na rozdíl od ostatních krajů podle něj neplatí zdravotnictví, ale Pražané využívají státní nemocnice. Podle Babiše je ale možné jednat i o směně, například za státní podíl v Kongresovém centru Praha. Řekl to dnes při návštěvě nemocnice. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se podle něj na vedení Prahy oficiálně obrátí dopisem. Primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že stát blokuje směny majetku s Prahou a magistrát do zdravotnictví investuje stamiliony ročně.

"Pokud se neumíme domluvit na Letňanech, tak doufám, že si magistrát bude vědom toho, že tady všechno stojí," řekl Babiš. Narážel tím na Prahou preferovanou možnost postavit novou nemocnici na pozemcích v Letňanech, kde premiér prosazuje úřednickou čtvrť.

Dvě třetiny budov v areálu patří Praze, zbytek nemocnici. Ta v městských objektech platí nájem. Situaci se dlouhodobě nedaří vyřešit. "Budeme hledat řešení směny, nemůžeme ale dlouho čekat. A Praha by se měla podílet na investicích, například do chirurgie," uvedl Vojtěch. Do rekonstrukce pavilonu chirurgie by bylo třeba investovat asi 500 milionů korun.

Primátor v reakci uvedl, že město má zájem na řadě směn majetku se státem, ve zdravotnictví například Faustova domu s lékárnou Všeobecné fakultní nemocnice nebo pozemků v areálu Vinohradské nemocnice. Dodal, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkový (ÚZSVM) před časem směny majetku mezi Prahou a státem zablokoval. "Navrhuji proto, aby pan premiér dal pokyn ředitelce ÚZSVM Kateřině Arajmu ke spuštění dlouho připravovaných majetkových směn. Budeme tak společně moci najít majetek, který stát smění za budovy, jež budou dávat smysl v řešení strategických cílů Prahy, jako je například krize dostupnosti bydlení," napsal ČTK Hřib.

Podle primátora není pravda, že by Praha nepřispívala do zdravotnictví. Magistrát podle něj například financuje záchrannou službu. "V roce 2019 konkrétně magistrát hlavního města přispěl pražským záchranářům 310 milionů korun, zatímco příjmy od zdravotních pojišťoven činily pouze 165 milionů korun. V přípravě je také velká investice do nového sídla Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy," dodal.

Podle vedení Nemocnice Na Bulovce je třeba investovat do areálu asi 6,5 miliardy korun. Asi 2,8 miliardy investic potřebují městské budovy. Investovat chce nemocnice také do rozšíření centra porodní asistence, kde ženy rodí jen za pomoci porodní asistentky, lékař je ale okamžitě k dispozici v případě komplikací. Letos se očekává asi 600 porodů, zájem podle ředitele nemocnice Jana Kvačka výrazně převyšuje kapacitu.

Nemocnice skončila vloni ve ztrátě 260 milionů korun, dluhy měla 960 milionů korun, z toho více než tři čtvrtiny po splatnosti. Pohledávky za 450 milionů korun odkoupila jedna banka a splátky nemocnici rozložila na osm let. Podobně chce vyřešit dalších 500 milionů závazků. Roční obrat má 3,2 miliardy Kč.

Kvůli dluhům, které jsou podle vedení nemocnice, způsobené i nízkými úhradami od zdravotních pojišťoven, nemá nemocnice peníze na vlastní investice. Připravený má ale projekt už z roku 2007 na výstavbu urgentního příjmu.

Podobné projekty za poslední dva týdny představily Babišovi a Vojtěchovi už tři pražské nemocnice. Budova traumacentra pro léčení nejvážnějších úrazů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady by měla stát asi sedm miliard korun, přesune se tam skoro polovina lůžek. Babiš přislíbil na stavbu hledat i státní peníze.