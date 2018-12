Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za prioritní, aby nový stavební zákon, který má výrazně zkrátit povolování staveb, byl schválen do konce funkčního období vlády v roce 2021. Harmonogram ministerstva pro místní rozvoj (MMR) zatím počítá s tím, že nový stavební zákon bude platný na jaře 2022 a do té doby povolování staveb zefektivní mimo jiné tzv. fikce souhlasu při stavebním řízení. Její zavedení projedná vláda v lednu, i proti odporu některých ministerstev, krajů a Nejvyššího správního soudu. MMR také na jaře spustí dotační program pro města a obce na podporu výstavby sociálních bytů.

Babiš na Fóru Zlaté koruny za pomalý postup při přípravě stavebního zákona kritizoval MMR vedené ministryní Klárou Dostálovou (za ANO). Řekl mimo jiné, že od MMR "očekával lepší výkon". Dostálová v říjnu uvedla, že nový stavební zákon by měl být platný ve druhém čtvrtletí roku 2022, v účinnost by měl vstoupit o rok později. Má výrazně zkrátit dobu povolování staveb, kterou nyní kritizují developeři, investoři, politici i samospráva. Ambicí MMR je jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.

Premiér uvedl, že bude na MMR tlačit, aby zákon maximálně urychlilo a nevymlouvalo se, že je tam řada změn v rámci různých zákonů u různých resortů. "Protože zase přišli s nějakým věcným záměrem o rekodifikaci. Ale tam není potřeba žádný věcný záměr," uvedl Babiš. Proti tomu se ohradil ředitel odboru územního plánování MMR Roman Vodný, podle kterého věcný záměr zákona vyplývá z legislativních pravidel. Dostálová už dřív uvedla, že kvůli novému stavebnímu zákonu bude třeba změnit 89 souvisejících zákonů.

Podle Babiše je změna stavebního zákona nutná i kvůli tomu, že například v Praze trvá postavení bytu deset let. Chybí tak dostupné bydlení a nájemné je vysoké. Z dnes zveřejněného průzkumu firmy Ipsos pro Fórum Zlaté koruny navíc vyplynulo, že jen desetina lidí, kteří plánují změnu bydlení, má naspořeno přes půl milionu korun. V případě těch, kteří chtějí jít bydlet do vlastního, je jich 16 procent. U zájemců o nájemní byt jich je pět procent.

MMR chce zrychlit povolování staveb už nyní zavedením fikce souhlasu při stavebním řízení. Dostálová dnes na konferenci Žofínské fórum řekla, že zásada by v ideálním případě mohla platit od září 2019. Fikce souhlasu stanoví, že pokud se úředníci při stavebním řízení nevyjádří do 60 dní, automaticky se bude počítat s kladným stanoviskem. MMR se novou úpravu pokusí prosadit i přes odpor některých institucí, uvedla na dnešním kulatém stolu Žofínského fóra náměstkyně MMR Marcela Pavlová. Samotný návrh nového stavebního zákona by podle náměstkyně měl do Vánoc jít do interního připomínkovacího řízení v rámci MMR a v březnu pak do meziresortního řízení.

Výstavbu sociálních bytů má podpořit program pro města a obce, který MMR spustí v březnu 2019, uvedla na Žofínském fóru Dostálová. Na stavbu sociálních bytů poskytne stát obcím stoprocentní dotaci, jde však maximálně o pětinu bytů v konkrétním domě. Na zbytek bytů si může obec vzít buď zvýhodněný úvěr z fondu bydlení, nebo klasický komerční úvěr. Program podle ní není určen pro soukromě vlastnické bydlení, ale pro nájemní bydlení.

O dotacích pro obce na sociální byty mluvil dnes také Babiš na setkání se středočeskými starosty a vedením kraje v Praze. Pokud nějaká obec vybuduje například 100 bytů a 20 z nich bude na sociální účely, stát jí poskytne stoprocentní dotaci. "Takže vlastně těch 20 bytů bude zdarma," řekl premiér. Ne všechny obce podle zástupců oslovených ČTK program ale využijí. Podle odborů a neziskových organizací navíc dotační program neřeší problém lidí v bytové nouzi. Na konci října premiéra vyzvaly otevřeným dopisem, aby vláda místo toho vypracovala slibovaný zákon o sociálním bydlení.