Babiš požádal velvyslance o propuštění nevinných Bělorusů

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes běloruskému velvyslanci v ČR Valeryji Kurďukovovi předal seznam zatčených občanů, požádal ho o prošetření jednotlivých případů a propuštění nevinných osob. Na twitteru předseda vlády dále uvedl, že velvyslanci sdělil, že je Česko připraveno nabídnout zraněným Bělorusům lékařskou péči v nemocnicích.

Nepokoje v Bělorusku vypukly po prezidentských volbách. Úřady vyhlásily výrazné vítězství Alexandra Lukašenka, který v čele země stojí od roku 1994. Značná část obyvatel ale považuje výsledky za zfalšované a začala proti nim demonstrovat. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod i přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům v minulých dnech. Zadrženo bylo na 7000 lidí a z toho kolem 4000 stále zůstává ve vězení. Propuštění mluví o násilí a psychickém mučení ve věznicích. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

"Pozval jsem si na dnešek do Strakovy akademie běloruského velvyslance Valeryje Kurďukova a vyjádřil znepokojení nad průběhem voleb, jejich zfalšováním a eskalací násilí. Sdělil jsem mu, že ČR je připravena pomoct a na základě doporučení běloruských lékařů žijících u nás nabídnout zraněným Bělorusům lékařskou péči v českých nemocnicích. Zároveň jsem mu předal seznam zatčených běloruských občanů a požádal ho o prošetření jednotlivých případů a propuštění nevinných osob," uvedl Babiš.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělním jednání vlády představí program konkrétní pomoci běloruským občanům postižených represemi. Podpora by měla formu peněz na právní zastupování nebo fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem, uvedl ministr na twitteru. Po jednání se zástupci běloruské komunity žijící v Česku Petříček doplnil, že program by se měl týkat i podpory nezávislých médií, aby mohla objektivně informovat běloruské občany o situaci v jejich zemi.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že by Česko mohlo na pomoc zraněným v Bělorusku využít program Medevac, který slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic. Podle Petříčka ale program Medevac není v nynější situaci vhodný a ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem vnitra řeší, jak pomoc zraněným zajistit jiným způsobem.

Lékařská pomoc by se podle Petříčka týkala desítek osob, v případě podpory perzekvovaných by to byly desítky až stovky lidí. Náklady na zajištění pomoci ministr odhaduje na deset až 20 milionů korun.

Lídři Evropské unie se ve středu na mimořádném summitu shodli na tom, že prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Summit také potvrdil sankce vůči představitelům Lukašenkova režimu, na kterých se minulý týden dohodli ministři zahraničí zemí sedmadvacítky.