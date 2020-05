Babiš požádal NKÚ o kontrolu nákupu pomůcek v nouzovém stavu

V Praze 3. května 2020 ráno přistálo poslední letadlo se zdravotnickým materiálem (na snímku hasiči vykládají náklad), který v Číně nakoupilo a do Česka prostřednictvím leteckého mostu dopravilo ministerstvo vnitra. ČTK to řekl mluvčí hasičského záchranného sboru ČR Rudolf Kramář.

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal dopisem prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kalu, aby úřad prověřil nákupy zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek v rámci nouzového stavu. ČTK to sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. Kala premiéra v odpovědi ujistil, že NKÚ se tomuto tématu věnuje od samého počátku. Úřad zpracovává podklady pro kontrolu, kterou by měl zařadit do svého letošního plánu.

"Úřad situaci sleduje, analyzuje a shromažďuje potřebné podklady. Mimo jiné NKÚ získává také informace od zahraničních nejvyšších kontrolních institucí, aby mohl ve své kontrole poskytnout i mezinárodní srovnání," uvedla mluvčí NKÚ.

Babiš o svém záměru požádat NKÚ o kontrolu informoval minulý týden ve Sněmovně, když před poslanci obhajoval žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu. Někteří opoziční poslanci vyjadřovali pochybnosti o tom, zda byly nákupy hospodárné a transparentní.

"Chápu, že byly různé spekulace a kritika, jak se nakupoval zdravotnický materiál, a chci vás ubezpečit o tom, že požádám Nejvyšší kontrolní úřad, aby zkontroloval veškeré nákupy všech resortů v době nouzového stavu, aby nebyly pochybnosti o tom, že to proběhlo transparentně a objektivně vzhledem k dané situaci," řekl Babiš.

NKÚ nyní připravuje změnu letošního plánu kontrol, kterou projedná širší vedení úřadu, kolegium. Podnět ke kontrole by měl do měsíce předložit prezident Kala. "Podání pana premiéra využije NKÚ, jako jeden z podkladů při přípravě této kontroly," dodala mluvčí.

Kala řekl již dříve serveru HlídacíPes.org, že úřad nákupy v době nouzového stavu prověří. Z analýzy podle něj vyplývá, že různá ministerstva nakupovala různé ochranné pomůcky za výrazně rozdílné ceny. "My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného," řekl Kala.