Babiš požádá poslance ANO, aby podpořili jeho kandidaturu

Praha - Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš dnes požádá poslanecký klub nejsilnějšího opozičního hnutí, aby podpořil jeho prezidentskou kandidaturu. Úmysl kandidovat na nejvyšší funkci ve státě oznámil bývalý premiér v neděli večer. K přihlášce do přímé volby prezidenta je třeba dodat podpisy nejméně 20 poslanců, deseti senátorů nebo 50.000 občanů, a to do 8. listopadu.

Babiš prohlásil, že chce usilovat o úřad prezidenta, protože vláda podle něj málo pomáhá lidem. Hrozí, že příští hlava státu jinak půjde na ruku kabinetu, přitom má být pro všechny občany, řekl na pondělní tiskové konferenci k oficiálnímu oznámení kandidatury.

Předsednictvo ANO Babišovu nominaci podle očekávání podpořilo. Totéž lze čekat od dnešního zasedání poslaneckého klubu hnutí, které Babiš založil a od jeho vzniku vede.

První kolo volby se bude konat 13. a 14. ledna, druhé o dva týdny později. Nový prezident či prezidentka se funkce ujme začátkem března. Nejsilnější podpoře se podle posledních průzkumů zatím těší armádní generál Petr Pavel. K jeho nejvážnějším soupeřům by spolu s Babišem mohla patřit ekonomka Danuše Nerudová.