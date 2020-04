Babiš považuje rozhodnutí soudu o zrušení opatření za absurdní

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje dnešní rozhodnutí soudu o zrušení čtyř mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví za absurdní, ale respektuje ho. Řekl to serveru iDNES.cz. Opatření podle něj zachránila v Česku tisíce životů, díky nim země zvládla pandemii koronaviru, uvedl.

"Rozhodnutí soudu plně respektuji. Osobně mi ale přijde absurdní. Nechápu, že soud ruší opatření vlády, která v Česku zcela evidentně zachránila tisíce lidských životů a díky kterým jsme celou tu epidemii tak úspěšně zvládli," řekl Babiš serveru. Počet vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Česku k dnešnímu ránu přesáhl 2000. Úmrtí s onemocněním bylo 210, případů nákazy 7136.

Soud zrušil s účinností od 27. dubna čtyři opatření, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Podle rozsudku jsou nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Rozhodnutí pražského městského soudu je pravomocné, ministerstvo si může podat kasační stížnost. Vláda má do pondělí čas, aby opatření v zákonné formě, tedy jako krizové opatření.

Soud konkrétně zrušil opatření z 26. března a 17. dubna, která se týkají omezení maloobchodního prodeje, a opatření z 23. března a 15. dubna, jež omezují volný pohyb osob.

Vláda na dnešním zasedání měla diskutovat mimo jiné právě o prodloužení nouzového stavu, který v současnosti platí do 30. dubna. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) to považoval za nutné, Babiš ale dosud prodloužení nepodporoval. Jednání kabinetu je přerušeno do 20:00 kvůli videokonferenci premiérů a prezidentů zemí Evropské unie, které se Babiš účastní. Ministerstvo zdravotnictví bude hledat řešení, jak vyhovět soudu a současně zachovat opatření.

Soudem zrušená opatření nejprve vláda v polovině března vydala na základě nouzového stavu. Následně je ale přeměnila na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Z nynějších omezení platí na základě krizového zákona například zákaz vycestování obyvatel České republiky do ciziny a zákaz vstupu cizinců do Česka, zákaz návštěv ve věznicích nebo zákaz vycházek v domovech pro seniory. Na dobu trvání nouzového stavu také kabinet postupně upravoval náležitosti jednání zastupitelstev nebo zrušil zóny placeného parkování.