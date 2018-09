Praha - Návrh europoslankyně Michaely Šojdrové (KDU-ČSL), aby Česko uvažovalo o přijetí 50 sirotků z řeckých uprchlických táborů, dál rozděluje názory představitelů vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) iniciativu odmítá. Novinářům dnes řekl, že vyhoví Šojdrové v žádosti o schůzku a rád ji vyslechne, myšlenku ale z její strany považuje za "plácnutí do vody" a součást kampaně před evropskými volbami. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) míní, že Česko by se o sirotky zvládlo postarat, zdůraznil však, že na stole není konkrétní návrh. Iniciativa Češi pomáhají má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny sirotky přijmout.

Šojdrová dnes ČTK řekla, že přijetí sirotků by ukázalo solidaritu Česka při řešení migrační krize. "ČR se zapojila do různých akcí, ale chybí nám tam lidský aspekt," uvedla. Česko by se mohlo podle ní postarat zhruba o 50 dětí s ohledem na to, že například Británie rozhodla o přijetí 350 sirotků. "Mě mrzí, že se vytváří obraz, jako by ČR nebyla solidární, jako bychom nepomáhali a nechtěli pomáhat," řekla Šojdrová. Myšlenku podpořili někteří senátoři či iniciativa Češi pomáhají.

Babiš návrh odmítá s tím, že dětem by se mělo pomoci tam, kde se narodily a žijí. Zdůrazňuje také, že debata se netýká malých dětí, ale chlapců ve věku 12 až 17 let. Vyjádřil proto obavu, že návrh je pouhé "plácnutí do vody". "Paní Šojdrová se chtěla zviditelnit, i její vlastní strana ji v tom nepodpořila. Ona navštívila nějaký ostrov a přišla s tou myšlenkou. Myslím, že vychází z věcí, které možná nejsou reálné," konstatoval. Za debatou podle něj stojí snaha Šojdrové se zviditelnit a vylepšit svou pozici na kandidátce KDU-ČSL do eurovoleb.

Hamáček řekl, že Česko nemá k dispozici žádný konkrétní návrh na přijetí sirotků, kteří přišli kvůli válečnému konfliktu o rodiče. "Ve chvíli, kdy se nějaký objeví, tak ho budeme schopni posoudit," řekl. Zopakoval své dřívější vyjádření, že země by se o 50 sirotků zvládla postarat.

Podle Šojdrové by to byla vláda, kdo by určil přesné parametry, koho a za jakých podmínek by Česko přijalo. "Nejde o to, že by ty děti u nás musely být, zvláště třeba ty starší, napořád. Ale třeba jen na dobu nezbytně nutnou, kdy by jim byl poskytnut azyl," uvedla Šojdrová. Jako další alternativu zmínila udělení doplňkové ochrany.

Šojdrová avizovala, že se pokusí přesvědčit k pomoci dětem manželky prezidenta Ivanu Zemanovou a premiéra Moniku Babišovou. Babišová na instagramu napsala, že i jí je "těch dětí" líto a má na jejich přijetí svůj názor, do politiky se ale veřejně neplete. "Na podivnou a hlavně neupřímnou aktivitu paní Šojdrové nehodlám vůbec reagovat. Udělat si politické rukojmí ze sirotků je nebetyčné svinstvo," napsal mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček ČTK na dotaz, zda je Ivana Zemanová ochotna se kvůli návrhu se Šojdrovou sejít.

Iniciativa Češi pomáhají dnes v prohlášení zaslaném ČTK uvedla, že má seznam víc než pěti desítek rodin, které by byly ochotny přijmout syrské sirotky. Další lidé nabízejí hlídání, doučování či odbornou psychologickou pomoc. Podle uskupení by bylo účelné uspořádat setkání zástupců vlády, opozice, odborníků i zástupců neziskových organizací. Diskutovat by měli o případných podmínkách přijetí.

Babišův postoj o víkendu kritizovali například předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, šéf poslaneckého klubu STAN Jan Farský. Z lidovců premiéra podrobili kritice mimo jiné předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek či místopředseda strany Marian Jurečka.