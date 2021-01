Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) označil dnešní informace o přerušení očkování proti covidu-19 za "nedorozumění". Na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že nechápe, proč ministerstvo zdravotnictví sdělovalo očkovacím centrům samozřejmou věc, že nemohou očkovat první dávkou, když nemají dost na druhou. Některé kraje kvůli nedostatku vakcíny očkování přerušit musely, nevypisují nové termíny nebo ruší i už potvrzené rezervace.

"Já si myslím, že ministerstvo zdravotnictví úplně zbytečně psalo jednotlivým očkovacím centrům věc, která je z mého pohledu samozřejmá," uvedl. Ráno server iRozhlas.cz citoval středočeskou hejtmanku Petru Peckovou (STAN), podle které doporučení přerušit očkování druhou dávkou zaznělo na videokonferenci s hejtmany, na které byl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) i premiér Babiš.

Podle Babiše tím ale Peckovou ministerstvo uvedlo v omyl, za což se jí omluvil. Doporučení ČTK potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. "Přerušení očkování první dávkou a pozastavení rezervací na očkování první dávkou doporučuje ministerstvo zdravotnictví utlumit po dobu následujících 14 dnů," uvedla. Vyhodnotit situaci v konkrétním regionu musí podle ní primárně krajský koordinátor očkování. Podle Babiše to ale mluvčí neinterpretovala správným způsobem.

"Já si nemyslím, že by v České republice byl nedostatek dávek tak velký, aby se přerušilo očkování. My jenom upozorňujeme na to, že těch termínů je teď o něco méně," řekl krátce na to v ČT Blatný. Podle něj tak očkování nebude tak rychlé, jak se původně očekávalo.

Podle Babiše i Blatného je to na jednotlivých očkovacích centrech, jak si rezervace a vakcinace naplánují. Některá to podle Babiše zvládají a vakcína se i přerozděluje tam, kde je vakcíny málo. "Ti, kteří to pohlídali, neměli žádný problém, a žádné rezervace nerušili," dodal Babiš.

České televizi premiér večer řekl, že dosud zdravotníci v Česku aplikovali 237.936 dávek vakcíny. Seniorů starších 80 let bylo očkováno 66.200. "Bohužel bylo zrušeno 1575 rezervací. Je to chyba těch očkovacích míst, které si to špatně naplánovaly. Věděly, kdy dostanou vakcínu, kolik dostanou. Vědí to dopředu. Věděly, kolik očkovaly, tak je to jejich problém," uvedl premiér.