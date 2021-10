Babiš použil schéma oblíbené mezi zkorumpovanými politiky, píše Sme

Bratislava - Nynější český premiér Andrej Babiš použil schéma, které je oblíbené mezi zkorumpovanými politiky, napsal dnes slovenský list Sme o kauze Pandora Papers. Podle webu Investigace.cz si Babiš přes své offshorové firmy poslal téměř 400 milionů korun, za které si pak koupil 16 nemovitostí na francouzské Riviéře včetně zámečku Bigaud.

"Schéma, jak je použil, je jedním z nejoblíbenějších mezi teroristy, pašeráky drog a zbraní i zkorumpovanými politiky," uvedlo Sme.

Podle listu skutečnost, že Babiš "odklonil" před českými daňovými úřady stamiliony na Britské Panenské ostrovy, zřejmě nešokuje nikoho. Ani jeho stoupence, neboť vědomost o jeho podnikatelském i morálním profilu není dělící čarou mezi nimi a Babišovými odpůrci, napsal deník.

"O velké shodě okolností, že se famózní transakce dostává na světlo týden před českými volbami, si můžeme myslet jen to nejlepší. Voliči mají právo vědět a vidět, co jsou zač politici, kteří se ucházejí o jejich důvěru. Jiná věc je, zda to něčemu pomůže," uvedlo Sme v komentáři na titulní stránce, na které deník otiskl také článek o samotné kauze. O zjištění investigativních novinářů informovala i některá další slovenská média.