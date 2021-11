Babiš potvrdil, že odevzdá demisi vlády písemně

Praha - Končící premiér Andrej Babiš (ANO) předá prezidentovi Miloši Zemanovi demisi vlády po skončení ustavující schůze Poslanecké sněmovny písemně. Řekl to po dnešním jednání vlády. Dolní komora bude volit své vedení, pokud se poslanci domluví, mohla by schůze skončit dnes.

Babiš plánuje další jednání kabinetu v pátek, ministři by na něm měli probírat protiepidemická opatření. Vláda hnutí ANO a ČSSD by tak poprvé po říjnových volbách zasedala v demisi.

Prezident Miloš Zeman, který se od 10. října léčí v Ústřední vojenské nemocnici, v úterý pověřil lídra koalice Spolu a PirSTAN Petra Fialu jednáním o složení nového kabinetu. Představitelé koalice v pondělí podepsali smlouvu o fungování v době vládního mandátu a o společném programu. Fiala předpokládá, že by se jeho vláda mohla ujmout mandátu do vánočních svátků. Do té doby by měl řídit stát končící kabinet v demisi.