Babiš potvrdil, že bude v pondělí jednat s Hamáčkem o Rafajovi

Starkoč (Kutnohorsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) potvrdil, že bude v pondělí jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem o možném odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Premiér to řekl ČTK při dnešní návštěvě Starkoče na Kutnohorsku. Zda by měl podle jeho názoru Rafaj funkci opustit, nechtěl komentovat. Podle místopředsedy vlády a šéfa ČSSD Jana Hamáčka úřad nefunguje a výměna v jeho čele je na místě. Podle vyjádření ÚOHS k odvolání není důvod, protože Petr Rafaj nebyl z ničeho obviněn.

Babiš to zdůvodnil tím, že ho k tomu vyzvaly neziskové organizace na jednání protikorupční rady vlády. Dostal i dopis podobného vyznění z Ústeckého kraje. Důvodem mají být mimo jiné Rafajovy kauzy z poslední doby. Premiér chce o věci jednat se šéfem ČSSD a místopředsedou vlády Hamáčkem. "Budeme to spolu probírat v pondělí," uvedl.

Na dotaz ČTK, zda by podle něj měl Rafaj z funkce odejít, premiér řekl, že k tomu nechce vyjadřovat. "Musíme se s tím seznámit, s tím návrhem, ten dopis z Ústeckého kraje je obsáhlý, já jsem ho ještě ani pořádně nečetl. Takže určitě k tomu zaujmeme nějaké stanovisko," dodal Babiš. Zda by to mohlo být již v pondělí, nechtěl předjímat.

Deník N ve středu uvedl, že pokud Babiš odvolání na vládě navrhne, Hamáček je připraven návrh podpořit. "Já jsem s prací ÚOHS dlouhodobě nespokojen, mám pro to i osobní, resortní zkušenost, kdy ten úřad z mého pohledu nefunguje tak, jak má a ta výměna je tam na místě," řekl dnes Hamáček ČTK. Zároveň potvrdil, že mu Babiš oznámil, že chce otázku v pondělí projednat na koaliční radě.

ÚOHS dnes vydal prohlášení, že mediální útoky na Petra Rafaje poškozují důvěru v úřad i jeho předsedu. "Úřad i pod tímto tlakem rozhoduje nezávisle a v souladu se zákony. Jedná se pravděpodobně o účelový atak, jehož cílem je ochromit a omezit rozhodování Úřadu. Pan předseda Petr Rafaj nebyl z ničeho obviněn," stojí v prohlášení zveřejněném na internetových stránkách ÚOHS. Mluvčí úřadu Milena Marešová na dotaz ČTK uvedla, že jiný komentář na toto téma úřad nevydá.

Servery IHNED.cz a Aktuálně.cz dnes napsaly, že se policie zajímá o Rafajovy schůzky s hejtmanem Jiřím Čunkem. "Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za osm miliard, který Čunek tvrdě prosazuje, nebo krajským autobusům za 11 miliard," píšou servery.

Čunek schůzky přiznal, podle něj společně řešili jeho "senátní aktivity". Podobně mluví i Rafaj. "S panem hejtmanem a senátorem jsme konzultovali jeho senátorskou iniciativu na změnu zákona o zadávání veřejných zakázek. Toto jednání nemělo a ani nemohlo mít jakýkoliv vliv na rozhodování úřadu," řekl Aktuálně.cz předseda úřadu.

Rafaje by však musel odvolat prezident Miloš Zeman. Babiš uvedl, že o tom s ním zatím nejednal. Nejdřív si chce vše vyjasnit s ČSSD.

K odvolání Rafaje vyzvalo vládu na konci června zastupitelstvo Ústeckého kraje. Kraj žádá o reformu rozhodovacích mechanismů úřadu. Rozhodování ÚOHS ohledně veřejných zakázek podle náměstka hejtmana pro dopravu Jaroslava Komínka není transparentní a má znaky svévole. Mluvčí ÚOHS výzvu označil za nepodloženou.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout.

Loni v březnu policie zasahovala na antimonopolním úřadu kvůli tendru na výběr mýta. Letos v červnu pak server Aktuálně.cz upozornil na to, že Rafaj užívá byty napsané na firmu vlivného zákulisního hráče ČSSD Alexandra Čuby. Záloha 3,5 milionu na byt v Brně byla ale zaplacena z Rafajova konta.