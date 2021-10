Babiš poslal peníze na reality ve Francii z české banky, řekl šéf komise

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) poslal v minulosti peníze do zahraničí na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře z české banky. Finanční analytický úřad (FAÚ) ohlášení podezřelé transakce nedostal, a to ani od zahraničních subjektů. Novinářům to řekl po dnešní schůzi sněmovní komise pro kontrolu činnosti úřadu její předseda František Vácha (za TOP 09). Komise se jednomyslně shodla na tom, že úřad v záležitosti nepochybil.

"Oni (FAÚ) nedostali od roku 2016, ale ani od roku 2009 žádné ohlášení podezřelé transakce na pana premiéra, nebo tenkrát ještě na pana inženýra Babiše," uvedl Vácha. Babiš nebyl v době nákupu nemovitostí takzvaná politicky exponovaná osoba. "Peníze, které šly do ciziny, byly z české banky," podotkl Vácha. Připomněl také, že komise nekontroluje premiéra, ale činnost FAÚ.

Babišovo jméno se objevilo v novinářském investigativním projektu Pandora Papers. Podle mezinárodního novinářského týmu poslal na nákup nemovitostí na francouzské Riviéře přes své offshorové firmy zhruba 380 milionů korun.

Před zhruba třemi lety dostal FAÚ podle informací z komise na Babiše ze zahraničí dotaz. Údajně se ale netýkal podezřelého obchodu. Dotaz přišel podle informací z komise v době, kdy bylo přerušeno Babišovo stíhání v případu Čapí hnízdo. Stíhání je přerušeno i nyní, když Babiš ve víkendových volbách obhájil poslaneckých mandát a nabyl tím znovu imunitu v plném rozsahu. Nová Sněmovna tak zřejmě bude muset znovu jednat o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Ministerský předseda pochybnosti kolem nákupu nemovitostí ve Francii odmítá. Tvrdí, že před 12 lety poskytl půjčku, která byla řádně zdaněna, a při nákupu postupoval podle doporučení realitní kanceláře. Informace z takzvaných Pandora Papers, které se týkají vedle Babiše i dalších Čechů, zajímají policii. Senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků už dříve uvedla, že Babišovo jednání vykazuje znaky trestných činů včetně podvodu, sdělil po její schůzi předseda Lukáš Wagenknecht (za Piráty).