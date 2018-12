Rabat - Premiér Andrej Babiš (ANO) ukončí dnes dvoudenní návštěvu Maroka, kde jedná hlavně o hospodářské spolupráci. V Casablance by měl odpoledne zahájit česko-marocké podnikatelské fórum. Předsedu vlády na cestě doprovázejí zástupci čtyř desítek českých firem.

Už v první den návštěvy podepsala česká strana s marockou dohodu o hospodářské spolupráci. Premiér po podpisu řekl, že obě země budou spolupracovat třeba v automobilovém průmyslu a české firmy by se mohly stát subdodavateli automobilek v Maroku. Marocké království je největším výrobcem automobilů v Africe, uvedl Babiš.

Ještě před zahájením podnikatelského fóra by se měl premiér v Rabatu sejít s předsedou sněmovny Habíbem El Malkím. S ním by měl jednat nejen o vzájemném obchodu a spolupráci v průmyslu, ale i o migraci. Mezi oběma městy by měl pak předseda vlády s menším doprovodem cestovat rychlovlakem, jehož provoz začal slavnostně v polovině listopadu. Zhruba stokilometrová trasa by neměla zabrat ani půl hodiny.