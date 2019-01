Bangkok - Andrej Babiš podporuje úsilí Thajska vyjednat s Evropskou unií dohodu o volném obchodu. Novinářům to český premiér řekl na tiskové konferenci po dnešním setkání se svým thajským protějškem Prajutchem Čan-Očou v Bangkoku. Čan-Oča uvedl, že z dohody by mělo prospěch i Česko. Babiš ho při dnešním zhruba hodinu a půl dlouhém setkání pozval do Prahy.

Čan-Oča po jednání řekl, že diskuse se týkala bezpečnosti, ekonomiky, obchodu, investic či turistiky. Dohoda s unií podle něj pomůže případně i ČR. "Dohoda o volném obchodu by přinesla prospěch oběma zemím. Thajsko by mělo lepší přístup na evropský trh a Česko by získalo širší přístup na thajský," uvedl Čan-Oča. Česko vyzval k investicím v regionu, především v oblastech obranného průmyslu, letectví či nanotechnologií.

Česko je podle Babiše na straně Thajska. "Jasně podporujeme jeho snahu o pokračování a brzké dokončení dohody s EU," uvedl Babiš. Česko a Thajsko jsou podle něj mnohem důležitější obchodní partneři, než by se mohlo zdát. "Z českého pohledu je obchodní výměna srovnatelná s tou s Indií a větší než v případě Izraele nebo některých členů Evropské unie," uvedl Babiš.

Český premiér připomněl, že kvůli posílení ekonomických vazeb s sebou do Asie vzal početnou podnikatelskou delegaci. V Thajsku především zdůrazňuje, že Česko disponuje silným zbrojním průmyslem. "Mluvili jsme například o letadlech (L-39NG), vojenských vozidlech, ale i malých zbraních," uvedl. Podle ČR musí být bezpečnost na prvním místě, protože bez ní není možná prosperita, dodal.

Premiéři mluvili podle Čan-Oči také o turistice. "Dohodli jsme se, že vytvoříme platformu, ve které bychom si mohli vyměňovat zkušenosti a odborné informace v této oblasti," uvedl Čan-Oča. Babišovi také představil záměry thajského předsednictví v rámci Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN).

Babiš pozval thajského premiéra do Prahy. "Závěrem mé cesty je váš slib, že přijedete do Česka. Já si budu na oplátku pamatovat, že tématem číslo jedna je rýže," žertoval Babiš na závěr tiskové konference. Společný program premiérů uzavírá slavnostní večeře. Ve čtvrtek se bude Babiš v Bangkoku věnovat především podnikatelům a večer odletí na dva dny do Indie.

Babiš dnes mluvil i s thajským ministrem obrany Pravitem Vongsuvanem. Zmínil se v té souvislosti, že Česko nabízí Thajsku řadu zbrojních kontraktů.

V Bangkoku chce Babiš podobně jako během celé své týdenní cesty po Asii především podporovat obchod. Thajsko podle něj stojí o 12 českých cvičných letounů L-39NG, které v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody. O řadě kontraktů jednají v Thajsku české zbrojařské společnosti, uvedl premiér.

Babiš v úterý novinářům řekl, že thajská armáda disponuje 40 letouny L-39 Albatros. "To byla výroba myslím v 60. a 70. letech. Už dosluhují a my jim nabízíme nový model L-39NG, který je skutečně hi-tech," poznamenal. S thajským premiérem Prajutchem Čan-Očou už záležitost probíral. "Premiér je bývalý voják, takže samozřejmě po našem jednání v Bruselu dal už nějaké instrukce své armádě," dodal Babiš.