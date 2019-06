Babiš poděkoval Severní Makedonii za zastavení ilegální migrace

Skopje - Premiér Andrej Babiš (ANO) poděkoval Severní Makedonii za to, že podle něj fakticky zastavila ilegální migraci. Chce pokračovat v materiální i personální podpoře země. Předseda vlády to řekl na společném brífinku se severomakedonským ministrem vnitra Oliverem Spasovským při návštěvě přijímacího centra pro migranty v Gevgeliji na hranici s Řeckem. Pohraniční agentura Frontex má podle Babiše skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice, její role by se ale měla posilovat spíše mimo Evropskou unii.

"Chtěl bych poděkovat tehdy Makedonii, dnes Severní Makedonii za to, že de facto zastavila ilegální migraci. Protože v tom vlastně zůstala sama. Považuji za absurdní, že ze schengenského prostoru přicházely statisíce migrantů do neschengenského prostoru," řekl Babiš.

Spasovski uvedl, že Česko Severní Makedonii v době nejtěžší migrační krize, která vrcholila v letech 2015-16, pomohlo nejvíce. "Už 26. kontingent českých policistů společně s makedonskými policisty chrání makedonsko-řeckou hranici. Chtěl bych vyzdvihnout profesionalitu českých policistů, jejich ochotu sdílet své zkušenosti a pomoci v posílení kapacit naší policie," poznamenal.

Na makedonsko-řecké hranici se Babiš setkal právě s několika českými policisty ze čtyřicetičlenného kontingentu. "Pokud nám někdo vyčítal naše stanovisko, právě tady je důkaz naší solidarity, že podporujeme Severní Makedonii, že tu máme náš kontingent 40 policistů, o kterých slyším samou chválu. Já jim také moc děkuji, že tady jsou a že tady je Česká republika vidět," řekl premiér.

Spasovski také připomněl, že Česko pomohlo Severní Makedonii už částkou čtyř milionů eur (přes 100 milionů korun). "To ukazuje na naše partnerské vztahy mezi ministerstvy a vládami a na vaši ochotu, abychom společně čelili dalším problémům. Očekávám, že pokud se zase objeví migrační krize, že budeme spolupracovat znovu," uvedl.

Babiš návštěvu v Severní Makedonii označil za užitečnou i pro diskusi o dalším vývoji Frontexu. "Jsem přesvědčen, že Frontex má skvělé výsledky v monitoringu, návratové politice. Co se týká pobřežních stráží, jednotlivé členské státy to zvládají bez problému. Pokud máme mluvit o posilování Frontexu, měli bychom spíš mluvit o jeho roli mimo Evropu," konstatoval český premiér.

Babiš podporuje rozhovory Severní Makedonie o vstupu do EU

Česká republika jednoznačně podporuje zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie do Evropské unie. Premiér Andrej Babiš to dnes řekl po jednání s předsedou vlády Severní Makedonie Zoranem Zaevem. Země podle Babiše splnila veškeré podmínky.

"Myslím, že teď nastal pro Severní Makedonii skutečně klíčový čas na to, aby za devět dní Evropská rada potvrdila zahájení přístupových rozhovorů Severní Makedonie do Evropské unie," řekl Babiš. "Patnáct let se o tom mluvilo a je skvělé, že jste konečně našli společnou řeč s Řeckem," doplnil.

Podle Babiše evropští politici, kteří k tomu zemi vyzvali, slibovali, že poté budou zahájeny přístupové rozhovory. "Měli by a musí dodržet slovo. Pokud by se tak nestalo, bylo by to strašně demotivační pro vaše lidi a pro celý region," poznamenal český premiér. Přislíbil, že na podporu země vystoupí na Evropské radě. Vstup Severní Makedonie a Albánie do EU už dříve podpořili vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček či ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Zaev ocenil Babišovu podporu. Země podle něj splnila veškeré požadavky EU. Vstup do společenství by mimo jiné znamenal posílení hospodářství a investic Severní Makedonie, míní. "My nežádáme, abychom se hned stali členem Evropské unie. Chceme, aby pokračovala motivace Evropské unie vůči Severní Makedonii a abychom zahájili přístupová jednání," řekl Zaev.

Doufá také, že český parlament schválí protokol o přístoupení země k Severoatlantické alianci (NATO). "Doufáme, že všechny členské země schválí protokol před summitem v Londýně. To bude symbolická možnost, aby se oslavilo 70. výročí založení NATO tím, že přistoupí její 30. členská země," poznamenal Zaev. "Šestnáct států ratifikovalo váš vstup. Budu apelovat na kolegy v parlamentu, aby tak učinila i Česká republika a abychom v prosinci, když bude summit NATO, mohli Severní Makedonii přijmout za člena," uvedl Babiš. Česko je podle něj připraveno pomoci Severní Makedonii s modernizací armády podle standardů aliance.

Babiš také uvedl, že v Severní Makedonii bude investovat 20 milionů eur (zhruba 520 milionů korun) firma Lokotrans. Se Zaevem se domluvili, že předseda severomakedonské vlády navštíví Česko. "Uděláme společný seminář se Svazem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou, abyste představili, jaké podmínky by čeští investoři mohli dostat v Severní Makedonii, ale abychom také věděli, jaké výrobky Severní Makedonie vyrábí. Abychom zintenzivnili naši obchodní spolupráci," řekl Babiš.

Český premiér také ocenil vytrvalost a nasazení Severní Makedonie při uzavírání západobalkánské migrační trasy. Připomněl, že Česko zemi vypomohlo zhruba stovkou milionů korun a že má v Severní Makedonii od února 2016 policejní kontingent, v němž se vystřídalo kolem tisícovky policistů.

Babiše nyní čeká jednání s předsedou Shromáždění Talatem Xhaferim. Po obědě odjede k přechodu Bogorodica na hranicích s Řeckem, o situaci na něm bude jednat s ministrem vnitra Oliverem Spasovským. V podvečer premiér navštíví přijímací centrum pro migranty Vinojug ve městě Gevgelija na jihovýchodě Severní Makedonie. Setká se také s českými policisty, kteří pomáhají na makedonsko-řecké hranici. V současnosti jich tam je 40.