Babiš podal kandidaturu na prezidenta, podpořilo ho 56 poslanců ANO

Praha - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš podal dnes ráno na ministerstvu vnitra kandidaturu na prezidenta. Podepsalo mu ji 56 poslanců jeho hnutí. Babiš to po odevzdání kandidátní listiny řekl novinářům. Expremiér oznámil záměr ucházet se o post prezidenta republiky v neděli, v pondělí kandidaturu podpořilo předsednictvo ANO.

O podpisy požádal Babiš poslance na úterním ranním zasedání klubu. Novinářům dnes řekl, že kandidaturu mu v úterý podepsali přítomní poslanci, někteří další se připojili ve středu. Neusiloval, aby ho podpořili všichni poslanci hnutí.

Podle Babiše je potřeba, aby příští prezident dal lidem naději, aby mluvil o budoucnosti a problémech, které dnes lidé mají, tedy zejména o otázce energií. Poznamenal, že prezident má velkou roli hlavně v ekonomické diplomacii. V pondělí na oficiálním oznámení kandidatury uvedl, že chce usilovat o úřad prezidenta, protože vláda podle něj málo pomáhá lidem. Hrozí to, že příští hlava státu jinak půjde na ruku kabinetu, přitom má být pro všechny občany, řekl.

Dnes zopakoval, že do financování prezidentské kampaně započte 8,5 milionu korun jako podíl z financování letošní komunální a senátní kampaně, do které se výrazně zapojil. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí musí kandidáti do nákladů na volby započítávat výdaje na svou prezentaci od data vyhlášení voleb, tedy od počátku července. Celkový limit na první kolo voleb je 40 milionů korun.

Osmašedesátiletý politik a jeden z nejbohatších Čechů nyní čelí před soudem obžalobě v případu dotačního podvodu při stavbě areálu Čapí hnízdo.

Přihlášku do prezidentských voleb do dnešního dne včetně Babiše podalo podle Hany Malé z tiskového oddělení ministerstva vnitra 12 kandidátů. Jedna z dříve podaných kandidátních listin byla stažena, poznamenala. Malá již dříve uvedla, že část z přihlášek zjevně nesplní předepsané náležitosti. Ze známých kandidátů se do voleb přihlásili senátor Pavel Fischer, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer, někdejší rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, poslanec SPD Jaroslav Bašta a prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová. V nejbližší době by se k nim měli připojit generál Petr Pavel nebo podnikatelé Karel Diviš a Karel Janeček.