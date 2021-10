Babiš po debatě lídrů EU o cenách energií hovořil o velkém úspěchu

Brusel - O velkém úspěchu dnes ráno hovořil český premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co Evropská rada v souvislosti s růstem cen energií vyzvala Evropskou komisi k prověření fungování energetického trhu včetně obchodování s emisními povolenkami. Evropská komise podle Babiše na cenový růst nereaguje adekvátně a měla by rychle upravit pravidla tak, aby povolenky nakupovali jen ti, kdo tak musí činit. Prověřování možných problémů na energetickém trhu nicméně komise sama navrhla už minulý týden.

Český premiér se stal ve čtvrtek večer jedním z hlavních aktérů jednání o energetické krizi, když nejdříve zablokoval přijetí závěrů kvůli požadavku na regulaci trhu s emisními povolenkami (ETS). Babiš prezentuje spekulace s povolenkami za zásadní příčinu aktuálních problémů, zatímco EK označuje vliv tohoto faktoru za pouze okrajový ve srovnání s vysokými cenami plynu.

"Je pravda, že jsem blokoval Evropskou radu, blokoval jsem ji až do desáté hodiny... protože jsem přesvědčen, že Evropa nereaguje, Evropská komise, adekvátně na rostoucí ceny energií," uvedl ráno předseda vlády. "Nakonec jsem přistoupil na kompromis," popsal čtvrteční jednání.

Summit Evropské unie večer po několikahodinových polemikách vyzval komisi, aby "prověřila fungování trhu s plynem a elektřinou, stejně jako ETS" a to za pomoci evropského regulátora ESMA. "Komise následně zhodnotí, zda některé obchodní chování vyžaduje další regulatorní kroky," píše se dále v závěrech, což za vítězství českého premiéra označil také například bruselský server Politico.

Přijatý text nezmiňuje spekulace s povolenkami ani neslibuje konkrétní opatření, Babiš dnes přesto přijetí formulace prezentoval jako zásadní vývoj. Uznal nicméně, že bezprostředně k žádné změně pravidel nedojde a že se nyní bude čekat na analýzu, kterou by komise měla předložit do poloviny listopadu. Podle něj musí následovat změna příslušné směrnice, která by zajistila, že "emisní povolenky můžou kupovat jenom ti, kteří mají tu povinnost".

"Je potřeba, aby se rychle ta směrnice změnila," dodal Babiš.

Značná část členských zemí EU ale podobně silné reakce na současnou krizi nechce a například německá kancléřka Angela Merkelová ve čtvrtek volala po "opatrném" postupu. Samotné zkoumání situace na trhu včetně obchodování s povolenkami už minulý týden navrhla EK, když prezentovala sadu nástrojů pro snížení cen energií. Unijní exekutiva tehdy zmínila možnost "vyšetřovat možné antikonkurenční chování na energetickém trhu a požádat regulační úřad ESMA o další posílení monitoringu vývoje na uhlíkovém trhu".

Evropská rada nyní kromě již zmíněných bodů vyzvala členské státy unie, aby co možná nejlépe aplikovaly nástroje představené komisí. Také chce, aby komise připravila dlouhodobější opatření k zajištění "dostupných cen" energie a snížení závislosti na jejím dovozu.