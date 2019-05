Babiš peníze na výstavbu nové nemocnice ve Zlíně neslíbil

Kroměříž - Premiér Andrej Babiš (ANO) při dnešní návštěvě Zlínského kraje peníze na výstavbu zvažované krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích neslíbil. Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) však kraj na investici za osm miliard korun peníze má.

Babiš při dnešní návštěvě Kroměřížské nemocnice, kterou také vlastní kraj, uvedl, že projekt výstavby zlínské nemocnice takzvaně na zelené louce je zajímavý. "Není to o tom, že bych něco sliboval, budeme o tom debatovat," uvedl Babiš.

Čunek již dříve uvedl, že kraj chce na novou nemocnici dát čtyři miliardy, nemocnice miliardu a na tři miliardy si chce kraj vzít úvěr. Dnes hejtman uvedl, že si od návštěvy premiéra nesliboval příslib peněz, již dříve však kraj usiloval o to, aby byl projekt zařazen do Národního investičního plánu. Podle Babiše však Národní investiční plán negarantuje finanční zdroje, je to investiční potenciál.

Pomoc státu však podle Čunka vyloučená není. "Jestli Národní investiční plán bude nějakým způsobem řešit zdroje a nespekuluji, jestli dá přímo dotaci, nebo pomůže s úvěrem nebo pomůže s něčím jiným ... jsem přesvědčen, že v rámci spravedlnosti a taky připravenosti máme naději, že se takové pomoci dočkáme. Protože stát by měl rozdělovat svá dobra rovnoměrně a spravedlivě," uvedl Čunek.

Nová nemocnice by podle něj měla být hotová za šest let a měla by stát osm miliard korun. Podle Čunka je to výhodnější než za deset miliard korun rekonstruovat a dostavovat areál Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně, což by trvalo asi 12 let.

Krajští zastupitelé se budou nemocnicí zabývat opět v červnu. Výstavbu měli schvalovat již na začátku dubna, ani po několikahodinové debatě však o výstavbě nerozhodli a bod odložili. Koalice byla rozdělená. Nové nemocnici vyjádřili podporu lidovci a hnutí STAN, podporu nevyloučila opoziční SPD. Zástupci koaličního hnutí ANO a ODS však měli k projektu výtky. Čunek poté koaličním partnerům i opozici slíbil další informace, zejména kolik by stály první dvě etapy obnovy současné nemocnice a jaký by to mělo dopad na její chod. Slíbil i oponentní posudek.

Někteří zastupitelé již dříve uvedli, že se obávají zadlužení kraje, nečekaných problémů i dopadu na další krajské nemocnice. Projekt považují za uspěchaný a nemají dostatek informací o jeho ekonomické stránce. Na ekonomickou náročnost poukazovali i někteří koaliční zastupitelé za ANO. Babiš dnes uvedl, že hejtman musí projekt řádně vysvětlit. "Myslím, že nebude mít problém, aby to obhájil," uvedl premiér.