Babiš označil zisk ANO za skvělý, pogratuloval Fialovi

Praha - Za skvělý výsledek označil zisk hnutí ANO ve sněmovních volbách jeho předseda a premiér Andrej Babiš. Nepočítal ale s tím, že ANO prohraje. Pogratuloval předsedovi ODS a lídrovi vítězné koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Petru Fialovi. Řekl to na tiskové konferenci ve štábu hnutí ANO na pražském Chodově.

Podle Babiše se uvidí, zda se prezident Miloš Zeman rozhodne ho pověřit sestavením vlády. Rozhovory o tom podle něj začnou ve středu. Zeman už dříve avizoval, že dá možnost sestavit vládu předsedovi vítězné strany, nikoli koalice. Pokud se tak stane, osloví Babiš hned koalici Spolu. Vyloučil jednání s Piráty.

Babiše Zeman přijme v neděli v 11:00 na zámku v Lánech. Podle předsedy vlády ale nejde o zahájení povolebních rozhovorů, ale o dříve plánovanou schůzku.

Premiéra překvapilo, že se do Sněmovny nedostala koaliční ČSSD. Řekl, že s jejím předsedou Janem Hamáčkem měl dobré vztahy, za dobré ministry označil ministra zahraničí Jakuba Kulhánka a zemědělství Miroslava Tomana.

Zatím není schopen odpovědět na to, zda bude chtít pokračovat ve vládě s ČSSD poté, co se nedostala do Sněmovny, do ustavení nového kabinetu. Z telefonátu s Hamáčkem podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.

Babiš k volebnímu souboji uvedl, že proti ANO stálo pět stran s programem jej odstranit z politiky. Zásadní podle něj byla prohra hnutí v Praze, kde kandidátku vedl dosavadní poslanec Patrik Nacher. Řekl také, že hnutí ANO pokračuje, i kdyby skončilo v opozici.

Další období bude podle premiéra složité a uvidí se, jestli příští vláda bude skutečně úspěšnější než jeho. Je přesvědčen, že jeho kabinet byl úspěšný. Dnes večer také ještě bude jednat předsednictvo hnutí.