Babiš označil za lež výroky o rekordním počtu úmrtí na covid v ČR

Praha - Za lež a manipulaci premiér Andrej Babiš (ANO) označil tvrzení, že Česko je nejhorší v Evropě v počtu úmrtí nakažených koronavirem v přepočtu na obyvatele. Podle údajů deníku The New York Times je Česká republika v počtu úmrtí lidí s nemocí covid-19 na 100.000 obyvatel za uplynulý týden na druhém místě ve světě za Argentinou. Babiš ve Sněmovně popřel, že by v zemi nyní byla druhá vlna epidemie koronaviru. Podle premiéra epidemie z jara nikdy neskončila, neboť počet nakažených nikdy nebyl nulový.

"Normálně lžete," prohlásil Babiš ve Sněmovně v reakci na interpelaci místopředsedkyně Pirátů Olgy Richterové, podle níž nyní v Česku umírá 70 lidí s covidem-19 denně v přepočtu na počet obyvatel, což je nejvíc v Evropě. "Manipulujete fakta, není to pravda ani poměrově, je to normálně sprostá lež, nic jiného," uvedl. Podle něj se uvádí celkový počet mrtvých za epidemii, jichž je podle informací ze středy v Česku 1739, na milion obyvatel.

V počtu úmrtí na 100.000 obyvatel za uplynulý týden je Česko podle údajů The New York Times na druhém místě ve světě za Argentinou. Deník uvádí, že Česko má spolu s Černou Horou shodně 5,3 úmrtí za posledních sedm dní na každých 100.000 obyvatel a první Argentina 5,8 úmrtí. Ze zemí Evropské unie je tak na tom Česko nejhůře.

Statistiky na českém serveru Koronadata, který vznikl v rámci vládního projektu Digitální Česko, uvádějí mezinárodní srovnání jen celkového počtu úmrtí za dobu epidemie v přepočtu na obyvatele. Podle nich je Česko ze 27 zemí EU na 11. místě s 16 úmrtími na každých 100.000 obyvatel. Tzv. smrtnost, tedy podíl zemřelých na počtu nakažených, je v Česku podle dat Univerzity Johnse Hopkinse jednou z nejnižších v EU. Doposud v Česku zemřelo 0,8 procenta lidí z celkového počtu nakažených. V EU je na tom lépe jen Slovensko s 0,3 procenta.

Richterová uvedla, že po Babišově srpnovém zásahu nebyly od září zavedeny původně plánované roušky ve školách. "Tato smutná situace je zapříčiněná vašimi rozhodnutími," řekla premiérovi. "Kolik mrtvých ještě musí být, abyste se omluvil za to, že jste ještě v září šířil bludy a nepotvrzené teorie o slábnutí viru," dotazovala se poslankyně.

"Naskakujete na nějaké vymyšlené lži a útoky proti mé osobě. Já jsem schopen všechno zargumentovat," ohradil se Babiš. Připustil, že "naše vláda asi nedomyslela všechno", konkrétnější ale nebyl.

Předseda vlády také zpochybnil tvrzení, že Česko zažívá druhou vlnu epidemie koronaviru, neboť počet nakažených se od jara nikdy nevynuloval. "Ta vlna nikdy neskončila, protože my jsme nikdy neměli nulu, ten vir nikdy neodešel, i když jsme se domnívali, že odešel," řekl Babiš.

Nynější ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už v polovině září v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že v Česku je druhá vlna koronavirové epidemie. "Druhá vlna tady je. Tady se stále vedou teoretické diskuse, jestli ještě končí vlna první, nebo jestli je to vlna druhá. V Rakousku už také vyhlásili, že to je vlna druhá. Já si osobně myslím, že to je druhá vlna," uvedl Prymula.