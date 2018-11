Praha - Hlasování o nedůvěře se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) konalo kvůli tomu, aby opozice měla možnost urážet a ponižovat předsedu vlády. V diskusi před hlasováním, které kabinet ustál, v tom podle něj vynikali hlavně Piráti a lidovci. Premiér po hlasování novinářům řekl, že nevidí důvod ke změně poměrů ve vládě. Postoj koaliční ČSSD, která opustila sál a vládu aktivně nepodpořila, chápe jako výsledek jejího vnitrostranického kompromisu. Podle opozičních stran hlasování ukázalo, že Babiš ztratil většinu ve Sněmovně. Předseda ČSSD Jan Hamáček označil neúspěch návrhu na nedůvěru vládě za očekávaný.

Babiš novinářům řekl, že opoziční politici viděli v dnešní schůzi, svolané kvůli poslednímu vývoji v kauze Čapího hnízda, příležitost ponižovat a urážet předsedu vlády. V proslovech podle něj bylo plno lží a nenávisti. Babiš řekl, že v tom vynikali obzvláště poslanci Pirátů, kteří podle něj museli být na drogách, nebo kandidáti na předsedu lidovců. Oficiálně se o post přihlásili poslanci Marek Výborný a Jan Bartošek, o kandidatuře uvažuje i Marian Jurečka.

Premiér zopakoval, že celá kauza po zveřejnění rozhovoru s jeho synem Andrejem byla načasovaná. "Bylo to 14 dní kampaně," konstatoval. Vládní krize podle Babiše v posledních dvou týdnech nebyla a není. "Vláda normálně funguje," uvedl. Premiér nevidí důvod, aby se koaliční strany domlouvaly na změnách ve vládě. "Máme podepsanou koaliční smlouvu, nic se nezměnilo," uvedl.

Video: Vyjádření Babiše po hlasování o nedůvěře

23.11.2018, 18:56, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Sociální demokraté podle něj odešli ze sálu kvůli tomu, protože potřebovali najít vnitrostranický kompromis. "Já chápu, že část ČSSD, co nechtěla do vlády, viděla příležitost znovu tlačit na to, aby sociální demokracie nebyla ve vládě. Chápu to jako nějaký kompromis," řekl.

Podle opozice se ukázalo, že Babiš ztratil většinu ve Sněmovně

Podle opozičních stran se při hlasování o nedůvěře vládě ukázalo, že premiér Babiš ztratil většinu ve Sněmovně. Problém s trestním stíháním premiéra podle nich trvá a poškozuje Česko v zahraničí. ODS si nedovede představit, že by vláda vydržela do konce funkčního období Sněmovny, které potrvá do podzimu 2021.

Video: Vyjádření opozice po hlasování o nedůvěře

23.11.2018, 18:21, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Předseda vlády si udržel funkci, ale neudržel si důvěru většiny Poslanecké sněmovny," řekl novinářům předseda ODS Petr Fiala. Problém kolem Babiše podle něj přetrvává a vládní koalice ho nevyřešila, jen odsunula. Fiala také uvedl, že kvůli neúčasti vládní ČSSD při hlasování může nastat pnutí mezi koaličními stranami. "Nedovedu si představit, že by vláda po takovém hlasování o nedůvěře s premiérem, který má všechny tyto problémy, mohla vydržet celé volební období," řekl. Pokud vládní strany budou chtít rozpustit Sněmovnu, ODS je podle Fialy připravena je podpořit.

Piráti uvedli, že udělali vše pro vyslovení nedůvěry vládě. Podle nich se ukázalo, že většina poslanců, kteří se nebojí hlasovat, Babišově vládě nevěří. Problémy kabinetu podle Pirátů budou pokračovat, strana mezi ně řadí nejen Babišovo stíhání, ale také údajný střet zájmů premiéra v případě zemědělských dotací nebo neplnění programového prohlášen vlády.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že v Česku pokračuje marasmus, který zemi poškozuje v zahraničí. Lidovci podle něj budou dál upozorňovat na problém trestně stíhaného premiéra, který podle nich vyvolává obavy z ovlivňování vyšetřování a ohrožuje principy právního státu.

Podle TOP 09 převzaly KSČM a ČSSD odpovědnost za to, že Česko má trestně stíhaného premiéra, který maří vyšetřování vlastní kauzy. "Hrozí, že tato kauza nebude řádně vyšetřena a principy právního státu budou pošlapávány," řekl předseda strany Jiří Pospíšil.

Podle STAN problém trestně stíhaného premiéra i po hlasování o nedůvěře trvá a nadále poškozuje Česko v očích zahraničních spojenců. Místopředseda hnutí Vít Rakušan také upozornil na neúčast vládní ČSSD na hlasování. "Dnes ukázalo, že KSČM je pevnější součástí vládního projektu Andreje Babiše než sociální demokracie," řekl. Podle něj je smutné, jak se ČSSD vyvíjí, když se nebyla schopná dohodnout ani na podpoře vlastní vlády, ani na jejím odmítnutí.

Hamáček považuje neúspěch návrhu na nedůvěru vládě za očekávaný

Předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček označil neúspěch návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě za očekávaný. Na tiskové konferenci připomněl, proč sociální demokraté při hlasování opustili sál Sněmovny. Strana podle Hamáčka vládnímu projektu nadále věří, takže nemohla hlasovat proti němu, odchodem ze sálu však chtěla vyjádřit to, že kabinet zatěžují problémy kolem premiéra Babiše.

Video: Vyjádření Hamáčka po hlasování o nedůvěře

23.11.2018, 17:56, autor: Hynek Beran, zdroj: ČTK

Hamáček uvedl, že hlasování po odchodu ze sálu sledoval na monitorech. "Výsledek jsem očekával, protože umím počítat. Odpovídá to současnému rozložení sil," konstatoval. Pro konec vlády hlasovalo 92 opozičních poslanců, zástupci ANO a KSČM byli pro pokračování vlády, sociální demokraté odešli, což ale kabinet v hlasování nepoškodilo.

Předseda ČSSD zdůraznil, že jeho strana vstoupila do vlády kvůli programu. Připomněl, že už prosadila konec karenční doby či zvýšení minimální mzdy. "Ukazuje to, že vláda je úspěšná, projekt má naši důvěru," řekl. Vládu však zatěžují problémy premiéra, připomněl Hamáček nová zjištění v případu Čapího hnízda, kvůli kterému opozice hlasování iniciovala.

Vládní spolupráce bude podle Hamáčka nyní pokračovat standardním způsobem. V pondělí čeká ANO a ČSSD koaliční jednání, v příštím týdnu také zasedne kabinet.