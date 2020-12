Babiš opět jednal s poslanci KSČM o možné podpoře rozpočtu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes opět jednali s poslanci KSČM o jejich možné podpoře státního rozpočtu na příští rok. Komunisté zopakovali podmínku přesunu deseti miliard korun z obranné kapitoly do rozpočtové rezervy, řekla ČTK místopředsedkyně frakce KSČM Hana Aulická Jírovcová. Poslanec KSČM Jiří Dolejš novinářům řekl, že klub má průběžné informace, že pozměňovací návrh má šanci na přijetí. Pro by podle něj mohla být SPD.

Po jednání s komunisty premiér podle informací ČTK navštívil klub ČSSD. Odpolední začátek pokračování schůze Sněmovny ke schvalování rozpočtu byl o hodinu odložen na 15:30, přestávku si vyžádal předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek. Následně o další hodinu, tedy do 16:30, požádala prostřednictvím své místopředsedkyně Kateřiny Valachové frakce sociální demokracie.

Převod peněz z ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je podle Aulické Jírovcové pro KSČM nepřekročitelnou podmínkou. "Podmínku pan premiér zná a jak se k tomu postaví, to asi my počkáme až na samotné hlasování," uvedla. Všechno je podle ní otevřené.

"Dokud se nehlasuje, tak všechno jsou jenom přísliby a argumenty. Předpokládáme, že náš návrh může projít, ale nikoli na vládním, respektive tolerančním půdorysu, ale napříč spektrem, protože máme rozjednány i hlasy odjinud. Pokud by to prošlo, můžeme hlasovat pro rozpočet," uvedl Dolejš. Z projevu předsedy SPD Tomia Okamury podle něj vyplývá, že také nechce v tuto chvíli dávat peníze na zbrojení. "Předpokládám, že členové jeho frakce ho poslouchali a že se podle toho zachovají," řekl Dolejš.

Koaliční ČSSD řekla, že pro pozměňovací návrh hlasovat nebude. "ANO musí řešit jiný problém. Sociální demokracie to žene nadoraz, že by ani nepodpořila rozpočet, ale to už je problém pana premiéra. Myslím, že koaliční partner, který nepodpoří vládní návrh rozpočtu, vlastně jakoby přestal být koaličním partnerem. Pak si musí vyřešit, kdo vlastně ve vládě chce sedět a proč," dodal poslanec.

"Nám skutečně nejde o to sebrat peníze vojákům, ale dát šanci pro efektivní vynaložení těchto peněz s ohledem na krizi, ve které se nacházíme. Může nastat i situace, že si to vojáci zase vezmou zpátky z vládních rezerv, a to už je rozhodnutí vlády. Pokud to takto chápeme, tak nikdo není škodný a více je pamatováno na priority, které souvisí se zdravotní a ekonomickou krizí," poznamenal Dolejš.

Babiš (ANO) před polední přestávkou ve Sněmovně řekl, že jeho menšinová vláda s ČSSD v tuto chvíli podporu pro návrh rozpočtu nemá. Ke škrtu v obranné kapitole, kterým své hlasy podmiňuje KSČM, se znovu postavil záporně. Ministerský předseda pak jmenovitě požádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při dnešním hlasování o rozpočtu jednací sál, a umožnili tím jeho schválení. Z opozičních řad zaznívaly nesouhlasné reakce.