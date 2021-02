Babiš: Odpůrci nouzového stavu budou zodpovědní za smrt lidí

Praha - Kdo ve čtvrtek nebude v Poslanecké sněmovně hlasovat pro prodloužení nouzového stavu, bude podle premiéra Andreje Babiše (ANO) zodpovědný za smrt svých spoluobčanů. Babiš to dnes řekl novinářům při návštěvě Srbska. Kritizoval v té souvislosti to, že opozice na jednání o prodloužení nouzového stavu přináší rozpočtová témata. Kabinet žádá Sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá.

"Pokud někdo zítra (ve čtvrtek) neschválí nouzový stav, tak bude přímo odpovědný za smrt našich spoluobčanů. Přímo odpovědný. Pokud se zvýší smrtnost u nás, tak ať si to opozice vezme na triko," uvedl Babiš. Nouzový stav podle něj nic společného s rozpočtem nemá. "Pokud máme bojovat proti covidu, tak musíme dělat nějaká opatření. Pokud chce někdo odvolat armádu (z nemocnic) a kolaps našeho zdravotnictví, tak prosím, ať si to vezmou na triko," dodal.

Premiér uvedl, že kabinet potřebuje nouzový stav a související nástroje pro zvládání epidemie. "Zítra (ve čtvrtek) měla být vláda o rozpočtu, tu odložíme na pondělí, zítra ráno se musíme domluvit, jak budeme postupovat," uvedl Babiš. Podporu prodloužení nouzového stavu vyloučili dříve komunisté a SPD, dnes také koalice ODS, lidovců a TOP 09.

Kabinet nežádá nouzový stav pro sebe, ale proto, aby mohl chránit lidi, dělat opatření a nasazovat vojáky na pomoc do nemocnic, uvedl Babiš. "Opoziční strany si pletou stav epidemie a v nemocnicích s rozpočtovými nároky. Nemůžeme přece vázat opatření v rámci nouzového stavu na nějaké rozpočtové dopady," uvedl.

Když opozice s vládou jedná, jde jí podle premiéra pouze o publicitu. Po nedělním jednání s předsedy Pirátů a Starostů a nezávislých předal návrhy stran ministrům. "I když jsme některé věci zrealizovali, tak i Piráti to odmítli. Tam jde vždy o zviditelnění, o tu tiskovku po tom jednání. To je tak vše, co opozice sleduje," konstatoval.

Babiš: Ministři se připravují na situaci, že nouzový stav skončí

Babiš uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Novinářům dnes před odletem na návštěvu Srbska řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví. Bez nouzového stavu nebude možné řešit situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19, varoval.

Kabinet minulý týden ztratil podporu KSČM při prodlužování nouzového stavu, shodu zatím nenašel ani s opozicí. Schůzky s Piráty a STAN a zřejmě i koalicí ODS, TOP 09 a lidovců by měly pokračovat dnes. "Výsledek není žádný, my jednali do noci. Požadavky opozice jsou ekonomického charakteru a měly by nedozírné následky na rozpočet," řekl k úternímu jednání Babiš. Kritizoval, že strany navrhují opatření s dopady na rozpočet a ten pak nechtějí podpořit.

Situace v ČR podle Babiše není dobrá. "Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém," uvedl. Ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) i dalším členům kabinetu proto uložil řešit situaci pro případ, že nouzový stav skončí 14. únorem. Premiér ale doufá, že opozice zapomene "na politiku a volby" a žádost vlády podpoří. Opakované debaty o nouzovém stavu považuje za zpolitizované.

Blatný by se podle Babiše měl soustředit na to, aby byl konečně přijat zákon, který dá jeho resortu pravomoci rozhodovat o nutných opatřeních bez nouzového stavu. Kabinet předlohu za tímto účelem schválil loni v květnu, Sněmovna ji však neprojednala. V říjnu Babiš uvedl, že ve Sněmovně je řada předloh a prioritu mají daňový balíček, ošetřovné či rozpočet.

Legislativci z ministerstev zdravotnictví, vnitra i úřadu vlády podle Babiše analyzují zákonnost postupu, kdy by kabinet záhy po skončení nouzového stavu vyhlásil nový. Hamáček v úterý řekl, že by to mohlo znamenat obcházení Ústavy ČR. "Otázka je, zda by to mohlo fungovat jako poslední záchranná brzda," uvedl a zcela možnost nevyloučil. Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí.

Koalice Spolu prodloužení nouzového stavu nepodpoří

Koalice Spolu se definitivně rozhodla nepodpořit žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, kabinet s žádostí před poslance předstoupí ve čtvrtek. Předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová doprovázená šéfy ODS Petrem Fialou a lidovců Marianem Jurečkou dnes dopoledne novinářům řekla, že vládní strany nenaplnily ani základní požadavek koalice. ODS, KDU-ČSL a TOP 09 vadí to, že s nimi vláda o řešení pandemie dostatečně nejedná. Trojkoalice také kritizovala hnutí ANO za to, že nepodpořilo ve Sněmovně projednání návrhu volebního zákona, a také premiéra Andreje Babiše za to, že odjel v době, kdy měl vyjednávat, do Srbska.

Piráti a hnutí STAN se k žádosti vyjádří na tiskové konferenci ve čtvrtek ráno. Předseda Pirátů Ivan Bartoš dnes na twitteru nicméně připomněl, že vládní návrh na prodloužení nouzového stavu koalice už čtyřikrát odmítla. "Nepřistoupíme na něj ani tentokrát. Naším hlavním cílem je, aby nebyl nouzový stav už vůbec potřeba, ale nahradil se co nejrychleji pandemickým zákonem, který zbytečně neomezuje práva a svobody lidí," uvedl. Doplnil, že premiérovi předložili pět návrhů, jak zlepšit situaci. "Vypadá to, že se je vláda rozhodla ignorovat. Ale pro upřesnění: o prodloužení nouzového stavu vůbec nejednali. Handlování odmítáme," uvedl.

Vláda požádala o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 16. března. Nouzový stav jinak skončí v neděli 14. února. Menšinová vláda ANO a ČSSD zatím nemá pro svou šestou žádost dostatečnou podporu. Na úterním jednání s opozicí podporu nenašla, další jednání se očekávala dnes. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dnes vyzval opozici i vládní partnery k jednáním.

"Mnohokrát jsme vládu podpořili (a udělám to znovu, když přijde s něčím rozumným). Veřejnost ale musí také vědět, že vláda s námi odmítá jednat o všem kromě jediného: abychom prostě podpořili nouzový stav," komentoval na sociálních sítích stav jednání předseda ODS.

Podle Pekarové od premiéra nezazněly žádné konkrétní návrhy nebo snaha o řešení. "Jsme až šokováni tím, jakým způsobem vláda k tak závažné situaci přistupuje, jak jí nezáleží na lidských životech a na řešení epidemie," řekla. Pokud by podle ní na tom vládě záleželo, snažila by se už dávno podporu pro nouzový stav vyjednat. Kritizovala to, že hnutí ANO odmítlo předřadit na jednání Sněmovny body, které koalice Spolu požadovala. Podle Pekarové za takové situace koalice nemůže podpořit prodloužení nouzového stavu. Rozhodnutí označila za definitivní. Zástupci koalice Babiše také opakovaně kritizovali za to, že v této situaci dnes odletěl na návštěvu Srbska.

V minulosti s prodloužením nouzového stavu vládě pomáhali komunisté, nyní to už odmítají. Podporu vláda zatím nezískala ani u koalice Pirátů a STAN. Hamáček v úterý nevyloučil to, že by vláda mohla v krajním případě vyhlásit i nouzový stav nově, i když to podle právníků může být protiústavní. Předseda ODS nechtěl takovou možnost komentovat. "Nepředbíhejme, s čím vláda přijde," řekl Fialal na novinářský dotaz. Vláda by podle něj měla konečně začít jednat o úpravě krizového stavu, aby se nouzový stav stále prodlužovat nemusel.

Hamáček dnes uvedl, že pokud vláda podporu nezíská, opatření se bude snažit vyhlásit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Čelit ale pak zřejmě bude žalobám.