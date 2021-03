Babiš odmítl výměny ministrů, maturity budou později a upravené

Praha - Epidemie koronaviru v Česku zpomaluje, nicméně počty hospitalizovaných i pacientů v těžkém stavu jsou nejvyšší za celou dobu epidemie. S rozvolňováním opatření je podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) potřeba postupovat velmi opatrně. Rozruch na politické scéně vyvolalo prohlášení prezidenta Miloše Zemana, aby premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a šéfku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irenu Storovou kvůli jejich postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Babiš ale personální změny odmítl, vláda má pode něj teď jiné úkoly, hlavně očkování. Opozice označila Zemanovy výroky za nepřijatelné.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) po dnešním jednání s Babišem oznámil, že kvůli epidemii koronaviru se upraví a o několik týdnů posunou maturitní zkoušky, později se budou konat také přijímací zkoušky na maturitní obory a víceletá gymnázia. Kdy by se mohli žáci postupně vracet do škol, zatím zástupci vlády neřekli. Záležet bude na rozhodnutí epidemiologů, měl by to být ale první krok při uvolňování současných restrikcí.

Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy označil Blatného a Storovou za hlavní překážky pro dodávky Sputniku V. Odmítáním ruské vakcíny podle něj nesou odpovědnost za zbytečná úmrtí lidí v Česku na covid-19. Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo ruské i čínské vakcíny. Dosud se aplikují tři schválené látky od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Blatný požaduje, aby byly i další vakcíny před použitím schváleny v EU. Stejný závěr přijali na nedávné schůzce nejvyšší ústavní činitelé včetně Zemana. Nyní ale prezident chce, aby vakcíny schválil SÚKL a ČR jimi začala očkovat před rozhodnutím evropských orgánů. Podle nedávného průzkumu pro Český rozhlas by lidé, kdyby si mohli vybrat, dávali nejčastěji přednost vakcíně od Pfizeru (40 procent), Sputnik by preferovalo 11 procent dotázaných.

Prezident také chce, aby ve funkci skončil i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Hamáček řekl, že o výměnách členů vlády rozhoduje premiér, ne hlava státu. Petříček ČTK sdělil, že Zemanovi vadí mimo jiné kvůli dostavbě Dukovan, za svou prací si stojí. Babiš prohlásil, že prezidentovy názory bere na vědomí, žádné personální změny teď ale nejsou podle něj na stole. S prezidentem se má sejít 22. března v Lánech.

Epidemie koronaviru nyní v Česku začíná zpomalovat. "Jsme v bodě zlomu," řekl Radiožurnálu ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Nemocniční zátěž je podle něj tento týden na vrcholu a příští týden začne s vysokou pravděpodobností klesat. Ale nemusí se to týkat všech regionů, na nárůst se musí připravit moravské kraje.

V pondělí bylo podle ministerstva zdravotnictví téměř 9000 hospitalizovaných s nemocí covid-19 a 1873 v těžkém stavu, což byly nejvyšší počty za celou epidemii. V úterý počty pacientů oproti pondělku mírně klesly. Přibylo dalších víc než 15.000 nových případů nákazy, což je zhruba o 1600 méně než předchozí úterý. Nárůst počtu nakažených zpomaluje ve srovnání se stejnými dny předešlého týdne už od neděle.

S rozvolňováním opatření je ale podle Hamáčka potřeba postupovat velmi opatrně. Nechce opakování situace před Vánocemi, kdy začal růst počet nakažených po zmírnění opatření před svátky. Plán rozvolňování bude na ministerstvu zdravotnictví, teď není možné určit žádné datum. Klíčovým kritériem musí být pokles počtu lidí na JIP. Prioritou pro ministra vnitra zůstává návrat alespoň části žáků zpět do škol.

Babiš na dnešní schůzce s ministrem školství probíral podobu letošních maturit. Už předtím uvedl, že jeho vlastní návrh tří typů maturit, který představil v úterý, není dobrý. Za úřední maturitu chce ale dál bojovat.

Ministr Plaga po jejich schůzce oznámil, že letošní maturanti nebudou muset povinně skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Ti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Termín státních maturitních testů se posune z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Období školních maturit nezačne v půlce května, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Také jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se posunou z půlky dubna na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května.