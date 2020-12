Babiš odmítl tvrzení, že koronavirová opatření ovlivňuje politika

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl tvrzení, že koronavirová opatření ovlivňuje politika. Novinářům to řekl po dnešním zasedání vlády. Od nástupu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) na konci října se podle Babiše nestalo, že by vláda zasáhla do jeho návrhů. Blatný řekl, že kabinet se řídí daty, jak avizoval při svém jmenování ministrem.

Babiš odmítl, že by do rozhodování zasahovaly jakékoliv politické vlivy a marketing. "Ministr navrhuje a nikdy se od jeho nástupu nestalo, že bychom něco změnili. Žádná politická ovlivnění nejsou," řekl. Zájmem vlády je podle něj ochránit životy občanů, díky její činnosti se podařilo zmírnit i druhou vlnu epidemie covidu-19. "Teď to roste, proto děláme ta opatření znovu," dodal.

Blatný při svém nástupu řekl, že by se měl kabinet rozhodovat výhradně podle dat. Prosadil pak vytvoření protiepidemického systému PES. "Systém se paradoxně stal obětí svého úspěchu, stal se něčím, čemu jsme začali věřit až příliš," uvedl dnes. Lidé si podle něj musí uvědomit, že má být jen hlavním zdrojem, který složí dostupné údaje. Zřetel je ale nutné brát i na další data, například naplněnost nemocnic a jednotek intenzivní péče.

Kabinet podle něj o návrzích ministerstva zdravotnictví na opatření diskutuje. "Já už tam přijdu s návrhem, který není jen mým," řekl Blatný. Předtím o něm na ministerstvu diskutují odborné skupiny a často mají původně odlišné názory. "Dojdeme k nějakému konsensu, já to předložím vládě a ta jedná. Ale nejsou tam konsensy dané nějakým politickým nebo ekonomickým tlakem," řekl.

Česko podle něj čelí strachu z nemoci a strachu ze ztráty živobytí. "Je třeba je dát nějaký dohromady. Myslím, že to děláme tak, abychom vždy našli nějakou rovnováhu," dodal. Kabinet plánuje dál postupovat v souladu se systémem PES. Když nynější opatření ze čtvrtého stupně, která začnou platit od pátku, nebudou stačit, navrhne posun do pátého stupně. "Zatím tuto nutnost nevidím," uvedl.