Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl výhrady odborů proti změnám služebního zákona, které jeho vláda připravila. O předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi řekl, že dělá kampaň a že by chtěl, aby nikdo nepracoval a všichni dostávali mzdu. Středula se proti tomu ohradil. Babiš dnes v rámci interpelací zkritizoval také představitele a postoj Evropské komise.

"Pan Středula, ten by vlastně chtěl, aby nikdo nepracoval a aby dostávali jenom prachy. To je asi jeho koncept. A teďka nebudu polemizovat o tom, že stále dělá kampaň na prezidenta pravděpodobně," prohlásil Babiš.

"Je velká škoda, že premiér této země neví, že čeští zaměstnanci pracují nejdéle ze zemí EU a patří mezi nejlevnější," reagoval Středula pro ČTK na výhrady premiéra.

Babiš to uvedl na dotaz předsedy Pirátů Ivana Bartoše, který chtěl vědět, jak se vláda postavila ke kritice vládní novely služebního zákona. Podle Bartoše novela zvyšuje politický vliv na státní správu mimo jiné tím, že zjednodušuje odvolávání státních zaměstnanců, což kritizovaly odbory i Evropská komise.

"My jsme s Evropskou komisí mluvili xkrát. Já jsem se dokonce nabízel, že to půjdu projednat s eurokomisařkou (pro regionální politiku Corinou) Cretuovou, ale to mi zakázali. Takže tam chodila paní (ministryně pro místní rozvoj Klára) Dostálová (za ANO), a jsou to všechno nesmysly," uvedl Babiš. Podle něj je absurdní, aby byl ministr do počtu a nemohl vyměnit podřízeného, s nímž je nespokojen.

K výhradám Evropské komise premiér uvedl, že novela s ní byla konzultována a diskutována. "Evropská komise má nějaké postavení a my chceme, aby se změnilo, aby nám všechno nediktovali. My chceme určovat, kam peníze z Evropy půjdou. My nebudeme v poloze nějakého služebníčka podřízeného, my tam platíme 50 miliard ročně," řekl Babiš.

Premiér poznamenal, že odbory si pro úředníky vymohly nesčetné výhody včetně osmihodinové pracovní doby denně. "Já makám 15 hodin," dodal předseda vlády.

Při interpelacích na Babiše to ve Sněmovně jiskřilo

Babiš se při dnešních sněmovních interpelacích opřel do Pirátů. Na dotazy předsedy poslanců pirátské strany Jakuba Michálka o elektronickém oběhu dokumentů uvedl, že Piráti nemají na IT ani odborníky a vládu jen kritizují. Michálek se vůči jeho vyjádření ohradil, označil je za vymývání mozku.

"Vy stále něco kritizujete, a když se máte zapojit, nemáte na to ani lidi," prohlásil Babiš na adresu Pirátů. Čekal, jak uvedl, co předvedou, když "měli tolik řeči o IT", ale kromě "toho těžení bitcoinu" ve Sněmovně z nich podle něho "nevypadlo nic". "Čekáme, že se zapojíte," uvedl ministerský předseda, který také ukazoval svůj diář, který označil za notebook, do něhož se mu nikdo nenabourá.

Michálek v reakci na Babišova slova prohlásil, že to, co premiér předvedl, byl "opravdu brainwashing", tedy vymývání mozků. "Vy máte řeči a ještě demagogické," vmetl mu na oplátku Babiš. Michálek pak chtěl vystoupit jako poslanec s přednostním právem, pravidla interpelací to ale neumožňují. Při jiné interpelaci prohlásil Babiš na adresu Pirátů, že mají jenom "kecy".

I některé další interpelace na Babiše se nesly v kritickém duchu. Věra Kovářová (STAN) upozornila na kampaň ANO před obecními volbami, když na plakátech hnutí se píše, že volební lídři mají číslo na Babišův mobil. Hnutí ANO tak posílá podle ní do obcí vzkaz, že kdo bude "zadobře se státostranou", bude se mu díky dotacím dařit. Kovářová to označila za klientelistické, diskriminační a zavrženíhodné.

"Tolik nesmyslů najednou jsem už dávno neslyšel," oponoval Babiš. Zdůraznil, že o žádných dotacích nerozhoduje, ale je rád, že kampaň jeho hnutí zaujala.

Terčem Babišovy výtky se stal i Dominik Feri (TOP 09), jenž se premiéra ptal na údajné zneužívání slev na jízdném pro studenty a seniory Českými drahami k zisku vyšších dotací od státu. "Vidím, že jste věrný žák vašeho učitele, takové nesmyslné vystoupení jsem už dávno neslyšel," odpověděl Ferimu.

Lidovec Marek Výborný při své interpelaci poznamenal, že je fascinován schopností premiéra mluvit, mluvit a mluvit a neodpovědět na žádný položený dotaz. Občanský demokrat Martin Kupka řekl, že řečnický pult v jednacím sále ještě nebyl svědkem tak povýšeneckého školení.