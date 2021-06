Babiš odmítl kritiku příprav předsednictví, má to za politické prohlášení

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) odmítl kritiku ekonomů a dalších osobností týkající se příprav českého předsednictví v Evropské unii. Signatáři výzvy se chtějí politicky zviditelnit, řekl ČTK. Plánovaný rozpočet na předsednictví a malou pozornost mu věnovanou kritizovali v úterý ekonomové, investoři a další osobnosti. Vládě adresovali otevřený dopis, v němž vyzývají k maximálnímu využití příležitosti.

Česko bude předsedat EU v druhé polovině příštího roku. Rozpočet českého předsednictví bude 1,24 miliardy korun, proti předchozímu předsednictví v roce 2009 je zhruba třetinový. Vládní ČSSD i část opozice to považují za podhodnocené, podle bruselských diplomatů je to nejnižší částka, s níž se hodlá nějaká členská země své klíčové role zhostit, a limituje to české možnosti prosadit své priority.

Pod dopisem jsou podepsáni například rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, někdejší český velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář, ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer, herečka, diplomatka a pedagožka Magda Vášáryová, biskup Václav Malý nebo hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

"Tihle pisatelé se jenom chtějí zviditelnit, protože asi potřebují do svých politických marketingových kampaní něco říct. My jim na to odpovíme velice konkrétně, věnujeme tomu velkou pozornost," řekl Babiš. Důležité je podle něj mít téma předsednictví a aby ČR reprezentovali schopní lidé. Naopak není podle něj potřeba utratit dvojnásobek peněz na "něco, co ani nepotřebujeme."

Babiš také uvedl, že se ve Španělském sále Pražského hradu během českého předsednictví uskuteční summit prezidentů a premiérů členských zemí.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) v sobotu řekl, že by chtěl, aby Česko uspořádalo evropský summit se zeměmi západního Balkánu a summit mezi EU a Spojenými státy. V přípravách předsednictví vůči třetím zemím je podle Kulhánka třeba vybrat priorit co nejméně, obecně pak témata "vycizelovat".

Podle Nerudové se řeší pouze, kolik bude předsednictví stát. Nejde o levnou záležitost, ale je to vizitka země a příležitost, míní. "Místo rozpočtu bych očekávala, že se bude řešit, co chceme v EU prosadit, jaké jsou naše priority, co chceme, aby po těch šesti měsících zůstalo," uvedla.